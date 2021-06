Fisioterapeutas celebran la sentencia que ratifica que los titulados en CAFD no pueden realizar ejercicio terapéutico

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España, la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Fisioterapia y la Asociación Española de Fisioterapeutas han aplaudido la sentencia que ratifica que los titulados Universitarios en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFD) no pueden participar en la curación del lesionado a través del ejercicio terapéutico.

En concreto, la sentencia desestima el recurso al considerarse que la Resolución del Ministerio de Ciencia Innovación y Universidades por el que se establecen recomendaciones para la propuesta por las Universidades de memorias de verificación del titulo oficial de Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte "se basan en recomendaciones por lo que no existe ningún reconocimiento legal en favor de los licenciados/graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte para participar en los procesos asistenciales o de atención de la salud, que es el objeto del ejercicio de las profesiones sanitarias".

Reconoce explícitamente la sentencia que "ciertamente en el caso de los titulados universitarios en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFD), no estamos ante una profesión regulada, ni en el marco de una profesión sanitaria, por lo que no pueden lógicamente realizar funciones de Fisioterapeutas, sin que aquéllos puedan participar en el proceso de curación del lesionado a través del ejercicio terapéutico".

Así, concluye que "el ejercicio terapéutico aplicado sobre personas lesionadas es, sin lugar a duda, una actividad sanitaria que incide en la salud de las personas no como un efecto incidental de una actividad no sanitaria sino como actividad sanitaria en sí misma".

Por tanto, no se infiere que los titulados CAFD "posean competencias en la curación mediante el ejercicio físico y no supone la atribución de actos profesionales de carácter sanitario a los titulados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, puesto que las recomendaciones para la propuesta por las Universidades de memorias de verificación del titulo oficial de Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte no regulan el ejercicio profesional de estos titulados, ni establecen reserva alguna de actividad a los poseedores de tal titulación".