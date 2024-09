La FIFA y la OMS lanzan una campaña para concienciar sobre las conmociones cerebrales

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La FIFA y la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzan una campaña denominada 'Suspect and Protect: No Match is Worth the Risk' (Sospechar y proteger: ningun partido vale la pena arriesgarse) con el fin de concienciar sobre las conmociones cerebrales y el riesgo que suponen para los jugadores en el campo de juego.

La campaña, que se encuentra en consonancia con los Objetivos Estratégicos para el Fútbol Mundial: 2023-2027, ha sido respaldada por los jugadores, entrenadores y médicos de equipos de todo el mundo.

El proyecto se ha desarrollado a través de la consulta con expertos en salud cerebral pertenecientes a la FIFA Medical y a la OMS, y tiene como objetivo principal aumentar el reconocimiento de síntomas y signos para poder actuar lo antes posible. En ocasiones, estos síntomas pueden tardar hasta 72 horas en aparecer.

Asimismo, la campaña ofrece orientación sobre cómo volver a jugar de manera segura después de sufrir una conmoción cerebral, ya sea presunta o confirmada. Estos recursos están diseñados para empoderar a las partes interesadas de las selecciones nacionales, los clubes y ligas profesionales y las comunidades de base y amateur.

"Si se conocen los síntomas de la conmoción cerebral, se están conscientes de los riesgos y se trata correctamente, se puede contribuir a que la seguridad del jugador sea lo primero", declara el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

El proyecto se basa en tres puntos de acción esenciales para audiencias de equipos nacionales, clubes y ligas profesionales y comunidades amateurs y de base. Estos puntos son tener en cuenta que una conmoción debe tomarse en serio, sospechar siempre que se sufra un contacto directo en la cabeza, el cuello o el cuerpo y abandonar el campo de juego cuando se presente uno o más síntomas de conmoción cerebral.

'Suspect and Protect' se distribuirá por todo el mundo gracias a los canales de la FIFA, mientras que los kits de herramientas se están distribuyendo a las 211 asociaciones miembros de la FIFA para su entrega a nivel nacional, regional y local.

El director general de la OMS, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, recuerda que esta patología afecta a "todos los niveles del fútbol y de muchos otros deportes" y que por este motivo, "requiere un mayor nivel de concienciación y acción" y concluye afirmando que "la OMS se enorgullece de colaborar con la FIFA".