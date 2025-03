Fernando Simón no descarta presentarse a la candidatura para dirigir la Agencia Estatal de Salud Pública

MADRID 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha señalado este viernes que todavía no sabe si se presentará a la candidatura para dirigir la futura Agencia Estatal de Salud Pública hasta que "vea los documentos", a la vez que ha reconocido que "jamás" asumiría la dirección si el cargo "se elige a dedo".

"La agencia tiene que tener, además de un nivel técnico científico máximo, mucha credibilidad. La credibilidad no se consigue poniendo a gente a dedo. La credibilidad no se consigue haciendo que el director sea fulano o mengano como pago por amistad o por la razón personal que sea", ha señalado Simón.

Así se ha pronunciado el director del CCAES en el acto '5 años después: memoria, aprendizaje y futuro de la COVID-19', en el que ha mantenido un diálogo con la ministra de Sanidad, Mónica García, sobre la situación que se vivió con la llegada de la pandemia.

De este modo, al ser preguntado por su candidatura para dirigir la futura Agencia, Simón ha señalado que todavía no ha visto los documentos para dirigir el organismo, aunque ha insistido en que la dirección de la agencia se tiene que decidir "mediante un proceso competitivo".

Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido que Fernando Simón podría estar al frente de la Agencia. "En la profesionalidad, en la evidencia científica, en el rigor y en la vocación de servicio público, podrías volver otra vez a estar al frente, Fernando", ha indicado García.

"Si te presentas, fenomenal, iremos a celebrarlo con una cerveza sin alcohol", ha manifestado García. No obstante, la responsable de Sanidad ha informado de que el Ministerio "no tendrá potestad" para elegir al candidato. "Por suerte, creo en los organismos independientes, creo en los organismos profesionales y creo en que la solución de quién tiene que dirigirlo no tiene que ir de la mano de la política, sino que tiene que ir de la mano de criterios técnicos y de comités evaluadores que sean independientes".

Al hilo, García ha celebrado que este jueves la Agencia haya dado un paso más en su tramitación en el Congreso de los Diputados y espera que se pueda aprobar en el Pleno de la próxima semana.

"Quiero recordar que la Agencia de Salud Pública sale de una ley del año 2011. Es una ley del año 2011 que no se le dio la importancia necesaria y que luego es verdad que los trámites para que una ley se transforme en una agencia son largos, pero hombre, del 2011 al 2025 pues igual ha pasado demasiado tiempo", ha subrayado.