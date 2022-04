La FEP lanza 'La Otra Cara del Parkinson' para acabar con el estigma y los estereotipos de la enfermedad

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del Día Mundial del Parkinson, que se celebra el próximo lunes, la Federación Española de Parkinson (FEP) y sus asociaciones han puesto en marcha la campaña 'La Otra Cara del Parkinson', con el objetivo de combatir el estigma social, los prejuicios y estereotipos que la rodean.

El Parkinson es una enfermedad comúnmente asociada al envejecimiento de la persona y a la creencia de que el temblor es el síntoma que más representa el Parkinson. Sin embargo, 1 de cada 5 personas tiene menos de 50 años en el momento del diagnóstico, y un 30 por ciento de los pacientes no llegan a desarrollar nunca el temblor.

"Si realizamos una búsqueda sencilla en Google, las primeras imágenes que nos salen nos muestran personas mayores, dependencia y manos que nos sugieren síntomas motores y temblor. Con la campaña 'La Otra Cara del Parkinson', queremos mostrar las diferentes caras de la enfermedad, la de la mujer joven, la persona que no tiembla o que sigue trabajando a pesar de la enfermedad, o las cuidadoras. Son algunos de los rostros más desconocidos de la enfermedad", explica Alicia Campos, directora de la Federación Española de Parkinson.

Así, 'La Otra Cara del Parkinson' pretende cambiar la imagen que se proyecta de la enfermedad, mostrando las caras reales de las personas que conviven con el Parkinson en diferentes momentos vitales o con diferentes síntomas.

"A mí me diagnosticaron el Parkinson porque tenía un trastorno del sueño en fase REM, además de esto no tengo ningún síntoma de movimiento, ni temblores en las manos, y eso le hace a mi círculo más cercano extrañarse de que yo tenga esta enfermedad", explica Antonio Calderón, uno de los protagonistas de la campaña.

Marta es otra de las protagonistas de la campaña, la cara visible de las mujeres jóvenes en esta campaña. "Hace 9 años que tengo Parkinson y siempre he querido ser madre. Los médicos siempre nos han dicho que no sabían qué podía pasar con el Parkinson y el embarazo. Por fin encontré a una doctora que me estuvo ayudando todo el camino y actualmente tengo un niño de un año y medio precioso y sano".

La campaña lanza además un mensaje de empoderamiento hacia el colectivo de pacientes, haciendo hincapié en la posibilidad de continuar manteniendo una buena calidad de vida tras el diagnóstico. Como en el caso de Gladys, que lleva 7 años conviviendo con la enfermedad y que explica que "con pequeñas adaptaciones" y el apoyo de su entorno cercano, ha podido seguir trabajando y haciendo su vida.

El cuarto perfil que visibiliza esta campaña es el de las personas cuidadoras, una de las caras más desconocidas y que más sufren el impacto de la enfermedad. Por ello, se muestra el caso de Baudilia Gladys, fundadora de la Asociación Parkinson Tenerife y cuidadora desde hace 32 años de su marido con la enfermedad.

Así, Baudilia reivindica la necesidad de cuidar a las personas cuidadoras. "Las familias de las personas con Parkinson también vivimos la enfermedad. Quienes cuidamos también necesitamos ser cuidadas", señala.

La campaña se desarrollará bajo el 'hashtag' #LaOtraCaraDelParkinson a través de las redes sociales durante todo el mes de abril, con especial énfasis entre el 7 y el 11. Además, el día 11 de abril el colectivo quiere inundar las redes sociales de "las otras caras del Parkinson" y promueve que toda persona que tenga relación con la enfermedad y quiera compartir su testimonio lo haga bajo el hashtag de la campaña. Toda la información se puede encontrar en 'www.laotracaradelparkinson.org'.