Fenin recomienda lavarse las manos con jabón o gel hidroalcohóico antes de usar las mascarillas

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) ha recomendado, con motivo del lanzamiento de su iniciativa '#TecnologíaparaVivir', lavarse las manos con jabón o con gel hidroalcohólico antes de ponerse una mascarilla.

Este consejo forma parte de los nuevos materiales divulgativos, gráficos y de fácil comprensión elaborados por la organización con el objetivo de ofrecer "información" rigurosa a la población sobre la tecnología sanitaria esencial en la lucha contra el nuevo coronavirus.

En esta ocasión y con el fin de favorecer un uso adecuado de los materiales de protección, la federación ha difundido dos nuevas infografías. La primera de ellas sobre los tipos de mascarillas y los niveles de protección que ofrecen, y la segunda centrada en las pautas que deben seguirse para su correcta utilización.

La importancia de distinguir entre los diferentes tipos de mascarillas (higiénicas, quirúrgicas y autofiltrantes) radica en que cada uno de ellos otorga un nivel distinto de protección. Por un lado, están las mascarillas higiénicas que ya sean desechables o reutilizables, no son consideradas productos sanitarios y no han sido diseñadas para proteger frente al virus, aunque sí limitan su propagación.

También lo hacen las mascarillas clasificadas como quirúrgicas, que pueden ser del tipo 1, para personas que no están enfermas, 2 y 2R, que presentan cierta resistencia salpicaduras como estornudos o sangre. Por último, está la tercera categoría compuesta por las EPI o mascarillas autofiltrantes, que se dividen en FFP1, sin válvula de exhalación y con filtración mínima, que no protegen a quien las lleva, pero sí evitan contagios; FFP2 sin válvula, que protegen a la persona que las utiliza y limitan la propagación del virus; y FFP2 y FFP3 con válvula de exhalación, que protegen a quien las lleva, pero no limitan la propagación.

"Seguir unas pautas concretas durante la manipulación y el uso de las mascarillas es también esencial para que estas cumplan con su función protectora y, de este modo, no generar una falsa sensación de protección", han dicho desde Fenin, quienes destacan que a la hora de colocarlas se deben tocar únicamente las cintas, así como comprobar que cubren la barbilla.

En el momento de retirarlas, también hay que hacerlo por las cintas, evitando tocar la parte frontal y lavarse las manos. Tras su uso, en caso de que la mascarilla sea desechable, hay que introducirla en una bolsa estanca, tirarla a la basura y volver a lavarse las manos. Y en caso de que sea reutilizable, el lavado y secado deberá hacerse siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante.