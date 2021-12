Feijóo pide la "menor interacción social posible" y avisa: "Todo depende de lo que hagamos en el puente"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Dic. (EUROPA PERS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este jueves la "menor interacción social posible" ante el aumento de los contagios de la covid-19 en los últimos días y ha avisado de que "todo depende" de los comportamientos individuales y colectivos de los próximos días.

"Todo depende de lo que hagamos en el puente", ha afirmado en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Ejecutivo, en la que ha señalado que aunque la "situación epidemiológica está empeorando clarísimamente", el contexto "no es igual" al de "hace un año" ya que el "94% de los gallegos" cuentan ya con una doble dosis de la vacuna.

Según ha indicado, esta inmunización "está detrás de que la situación hospitalaria de momento no esté agravada desde el punto de vista de ingresos tanto en UCI como en planta". "Todo el mundo puede entender que no debemos actuar igual que si no estuviésemos mayoritariamente vacunados, pero también todo el mundo entiende que no podemos actuar igual que si no estuviésemos en el centro de la sexta ola en Galicia", ha expresado.

"En este contexto tenemos que seguir trabajando y actuando con la vigilancia precisa", ha afirmado el presidente, que ha explicado que se trabaja teniendo en cuenta "un par de escenarios". "Uno más optimista, que debería tender a una cierta ralentización de nuevos casos a partir de los próximos días; y uno más pesimista, en el que seguiríamos con un incremento de nuevos casos durante todo el mes de diciembre", ha detallado.

El máximo mandatario autonómico ha asegurado que la diferencia radicará "en las interacciones que se produzcan en los próximos días", "en función del comportamiento individual y colectivo de los próximos días, especialmente en el puente".

Así las cosas, ha destacado que el subcomité clínico, que se volverá a reunir este viernes, seguirá analizando la evolución durante las próximas semanas y que se irán ajustando las medidas en función de la situación epidemiológica y del pico.

"Si somos capaces de que el pico empiece a disminuir en la segunda quincena, estaremos ante un supuesto distinto; y si en la segunda quincena sigue subiendo, estaremos en un escenario más preocupante", ha dicho Feijóo.

Todo ello en una intervención en la que ha recordado la necesidad de mantener las mascarillas en espacios interiores, de guardar la distancia física y de una correcta ventilación de los locales.