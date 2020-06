Feijóo, a horas de la salida de Galicia de la fase 3, rechaza recuperar la normalidad "de forma abrupta"

"Orgulloso" de presidir la Xunta, agradece al Gobierno "la colaboración y el diálogo que ha habido en la mayoría de momentos"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha explicado este domingo ante el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, y el resto de líderes autonómicos que su intención es que Galicia "recobre la normalidad de forma gradual y, en ningún caso, de forma abrupta".

A horas de que la Comunidad gallega se convierta en la primera en abandonar el estado de alarma y la fase 3 de la desescalada, Feijóo ha advertido, durante la rueda de prensa posterior a la videoconferencia ya habitual de los domingos, que "el coronavirus sigue existiendo", por lo que ha apelado, "mientras no haya una vacuna, a la prudencia y el rigor".

"Salimos del estado de alarma pero no para consumar las totales costumbres que teníamos antes y, sobre todo, para no pensar que el coronavirus no existe", ha añadido, para seguidamente explicar que la Xunta activará un "estado de vigilancia sanitaria permanente" que ahora podrá ejercer con plenas competencias.

Después de que Sánchez les informase de que la de este domingo sería la última videoconferencia de presidentes --está prevista la convocatoria de una presencial a finales de julio, tras las elecciones gallegas y vascas del 12J--, ya habituales desde que el 14 de marzo se estableció el estado de alarma, Feijóo ha echado la vista atrás y ha recordado que los últimos tres meses constituyeron "un camino durísimo, especialmente duro para las familias que perdieron a un ser querido".

En este contexto, ha saludado que el Gobierno central aceptase "de forma inmediata", incluso "en minutos", que Galicia abandone la alarma toda vez que "comparten la visión" de los responsables del Servizo Galego de Saúde (Sergas) con respecto a la incidencia de la pandemia en la Comunidad.

"COLABORACIÓN Y DIÁLOGO"

Por ello, ha agradecido "la colaboración y el diálogo que ha habido en la mayoría de los momentos" con el Ejecutivo del Estado, del que también ha destacado sus "aciertos, que los ha habido", y "errores, que a veces eran lógicos" dada la novedad de la situación.

Para reforzar la postura de que Galicia abandone esta medianoche el estado de alarma, "seis días" antes que el resto de España, Feijóo ha subrayado que es la Comunidad "con menor tasa de nuevos contagios por 100.000 habitantes" en los últimos 7 y 14 días. De hecho, esta cifra es "diez veces" menor en Galicia (0,4) que en todo el Estado (3,69).

"ORGULLOSO DE PRESIDIR GALICIA"

Así, el presidente de la Xunta ha valorado que si este lunes Galicia "puede comenzar su vuelta a la normalidad fue gracias a todos los gallegos y gallegas que hicieron posible este avance" con su "comportamiento ejemplar". "Me siento orgulloso de presidir la Comunidad Autónoma de Galicia", ha expresado.

Tampoco se ha olvidado de los profesionales sanitarios "de todas" las áreas y cuerpos del Sergas, de los trabajadores de las residencias de mayores y de los sectores económicos "que hicieron frente a la pandemia trabajando".

Al hilo de todo ello, ha subrayado que la Xunta fue capaz de "trabajar sin hacer ruido, intentando hilvanar protocolos, respuestas y parámetros" frente a la COVID-19. "Intentamos ser leales con el Gobierno central y de dar críticas constructivas que, en la mayoría de casos, al final se asumieron".