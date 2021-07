Feijóo avanza restricciones en aforos y grupos y no descarta endurecer medidas en próximas semanas

El mandatario autonómico indica que "esta semana" Galicia "no está en la situación" de imponer toque de queda

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado que el comité clínico que asesora al Gobierno gallego en la gestión de la pandemia revisará el modelo de restricciones y que, en este momento, "probablemente" habrá que "reducir el número de personas que se pueden reunir en el exterior", actualmente de 15 personas en terrazas de hostelería, así como establecer "restricciones en aforos exteriores e interiores".

En declaraciones a los medios, Feijóo ha lanzado un doble mensaje. Por un lado, hay una "preocupante" evolución de la pandemia, pero por otro lado le "acompañan" las cifras de ingresados en UCI y hospitalizados en general, que por ahora se sitúan en los más bajos de la pandemia.

Pero el presidente autonómico advirtió de la "pésima" cara de la moneda que supone una subida de 500-700 casos detectados diariamente. Por este motivo, el comité clínico establecerá una nueva fórmula que acomode las restricciones a la situación de la pandemia, es decir, que compute los ingresos y los contagios de manera distinta a cuando no había una vacunación tan avanzada y los casos covid suponían un aumento mayor en la presión hospitalaria.

"Y no descartamos medidas restrictivas que puedan afectar a derechos fundamentales en las próximas semanas", ha advertido Feijóo en unas declaraciones en las que ha vuelto a hacer un llamamiento a los jóvenes a acudir a los cribados para detectar posibles contagios y, de este modo, frenar la expansión del virus.

"ESCALADA DE CONTAGIOS"

"Es evidente que hay una escalada de contagios en toda España y Galicia no podía quedar al margen. Es verdad también que, siendo preocupante el número de contagios, Galicia sigue dentro de las comunidades autónomas con menor contagio a siete y 14 días", ha introducido Feijóo, quien ha querido dejar claro que no lazaba un mensaje de "tranquilidad", sino de "realidad" de la situación gallega.

Feijóo también ha explicado que del universo de contagiados en los momentos más duros de la pandemia, el 5 por ciento ingresaba en los hospitales y ahora la cifra es del 1 por ciento. Además, antes del universo de contagiados el 1 por ciento ingresaba en UCI y ahora el porcentaje es de entre el 0,1 y el 0,2 por ciento.

Por lo tanto, ha agregado, el comité clínico "tiene que contextualizar" la nueva situación y adaptar los niveles de restricciones a la situación sanitaria que, incluso con el mismo número de contagios que en otros momentos, tiene una repercusión hospitalaria menor y por lo tanto evitar tener que endurecer las medidas de forma inmediata y más restrictiva.

Feijóo ha indicado que el comité clínico de expertos "va a ponderar" el número de contagios por hospitalizaciones y UCI y, de este análisis, saldrá la "fórmula resultante" que marcará la situación de desescalada gallega. Esto es, si hasta ahora un ayuntamiento con más de 500 casos por 100.000 habitantes, como es el caso actual de Ourense, estaba en máximas restricciones (cierre perimetral, entre otras medidas), ahora este número de contagios no implicará ese nivel de medidas limitativas.

"No se puede equiparar el número de contagios con situaciones anteriores, antes de la vacuna, y comparar el número de contagios con un porcentaje en el que la que el 82 por ciento de la población gallega de más de 40 años está inmunizada (con al menos una dosis)", ha recalcado Feijóo.

"NO TENEMOS VACUNAS SUFICIENTES"

El mandatario autonómico ha pedido "aceptar" que, en este momento, todavía "no hay vacunas suficientes" para inmunizar ya a los menores de 30 años y que esta situación "durará un par de meses, el de agosto y septiembre". "Hasta el mes de octubre no vamos a poder vacunar a personas de 20, 18, 19, 15 años", ha señalado Feijóo, para dirigirse, a renglón seguido, a este colectivo y "pedirle disculpas" de nuevo y que "hagan un esfuerzo" para cumplir los protocolos. Galicia quiere iniciar la vacunación de los adolescentes a principios de curso en el mes de septiembre.

"Y por lo tanto, es a ellos a los que tenemos que pedir disculpas y, en segundo lugar, pedirles un esfuerzo para que cumplan los protocolos, para que no se contagien y para que no tengan que cuarentenarse y que puedan seguir disfrutando de un ocio responsable", ha enfatizado Feijóo, quien ha apuntado que la Xunta "seguirá insistiendo en los test y diagnósticos".

OCIO NOCTURNO

En este sentido, el mandatario gallego ha apuntado que la Xunta "seguirá exigiendo siempre para el ocio nocturno una PCR o un certificado de vacunación", después de que desde el pasado fin de semana se permitiese la reapertura de esta actividad en los ayuntamientos con el nivel medio alto de incidencia, eso sí, con este requisito.

"El ocio nocturno sin PCR o sin certificado de vacunación en los ayuntamientos con niveles medios altos o muy altos no es compatible con la situación epidemiológica que estamos viviendo", ha señalado para reiterarse en la exigencia de estos certificados para acceder a los establecimientos de este tipo.

"Mientras no tengamos esa fórmula, sería una frivolidad", ha dicho, asegurar que "no se cierra el ocio nocturno en ningún" lugar de Galicia. "En este momento no se lo puedo decir", ha contestado a la pregunta de si las nuevas medidas pueden limitar esta actividad.

"Lo que sí le digo es que un índice de 700 es menos grave que uno de 450 hace un mes. Eso no significa que si seguimos con 600 y 700 casos diarios no estemos en una situación de riesgo", ha remarcado el mandatario autonómico.

"La buena cara de la situación" es que, por el momento, la situación hospitalaria se mantiene "estable". "La pésima cara", ha agregado, son los "700, 600, 500 personas que todos los días se detectan como contagiadas": "Es un dato que nos tiene que preocupar y mucho",

LIMITACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES

Preguntado por si se plantea Galicia incluir medidas que impliquen la ratificación judicial, como puede ser el toque de queda o la limitaciones de reuniones grupales en el ámbito privado, Feijóo ha insistido en que Galicia "no está en esa situación de riesgo extremo" incluso en lugares en que haya 500 casos de incidencia gracias a que no hay presión hospitalaria.

Con todo, ha avisado de que "en caso de que se estuviera en situaciones similares de antiguos parámetros, tendrían que pedir autorización a la autoridad judicial". "No es el caso de esta semana, insisto, todavía no estamos en situaciones homologables a aquellas que nos obligaron a pedir cierre perimetral o de la hostelería", ha advertido.

"No estamos en esa situación, pero nos preocupan los contagios y el incremento de contagios nuevo que nos puede llevar en próximas semanas a situaciones que nos puedan llevar a cierres y afectación de derechos fundamentales", ha apostillado Feijóo, quien ha deseado "no tener que llegar a ese extremo".

Con todo, Feijóo ha indicado que si Galicia "no es capaz de doblegar la curva de nuevos contagios", se vería "abocada a restricciones y a limitaciones de derechos y libertades".

Por su parte, el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha dicho en declaraciones a los medios que "cualquier agrupación de personas les preocupa", por lo que ha indicado que se "analizarán" todas las medidas y actuaciones previstas.

Comesaña, que no ha descartado estudiar una PCR también para otro tipo de eventos además del ocio nocturno, ha apuntado, no obstante, que en los conciertos la distancia de seguridad y los controles de aforos y accesos "se dan más garantías" que las concentraciones en las calles.