Feijóo asegura que las restricciones "han de continuar", pero ve posible "algún respiro" para la próxima semana

El presidente de la Xunta descarta "nuevas restricciones" o aliviar las vigentes en la reunión del comité clínico de este martes

LA CORUÑA/SANTIAGO, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha destacado este lunes que "es posible que la próxima semana" pueda "haber algún respiro" en las restricciones en vigor en la Comunidad gallega para frenar la Covid-19 pero, de momento, "han de continuar".

Así lo ha manifestado el mandatario autonómico a preguntas de los medios sobre la reunión de este martes del comité clínico y la situación en Galicia de la pandemia por la Covid-19.

Feijóo ha asegurado que este martes por la tarde en la reunión del comité "se va a valorar la situación de los nuevos contagios", así como la postividad, sobre la que ha destacado que el último dato ha sido "el mejor de la serie" con "sólo 500 nuevos infectados cuando llegamos a tener 2.000".

Por tanto, ha comentado que en el comité de expertos, que él preside, "se mirará ayuntamiento por ayuntamiento". "Viendo cuál es la previsión de curva, si la previsión de curva de tope de contagios, tope de UCI y tope de ingresos vemos se consolida la bajada, mañana (martes) sin duda haremos un resumen más positivo de lo que hemos podido ir haciendo", ha abundado el presidente gallego.

Con todo, el mandatario autonómico ha avanzado que "es posible que la próxima semana", entre mediados y finales, se pueda "dar algún respiro a las familias" que, ha agregado, "lamentablemente están padeciendo como pacientes, pero también las que están padeciendo desde el punto de vista económico".

FECHA DE ANÁLISIS

"Pero si me pregunta si va a haber nuevas restricciones, entiendo que no y, si me pregunta si vamos a disminuir, lamentablemente entiendo que no; las restricciones de momento han de continuar", ha puntualizado Feijóo, quien ha recordado que las medidas en vigor acordadas el 27 de enero "tienen una fecha de análisis: el 17 de febrero". "Hemos de esperar a la siguiente semana y tomar decisiones en su caso", ha matizado.

De este modo, el comité clínico volverá a reunirse este martes por la tarde en Santiago de Compostela para analizar la evolución de la pandemia en lo que respecta a Galicia, donde se registra desde hace varios días una tendencia descendente de los casos activos y contagios.

"DATO OPTIMISTA"

El titular del Ejecutivo gallego ha valorado que los últimos datos registrados "han sido los mejores" desde diciembre, con unas 23.000 entre PCR y test de antígenos hechos "y la positividad bajó al 4,5%".

"Es el primer dato optimista que tenemos desde cuando teníamos una positividad del 12%", ha afirmado el mandatario autonómico, quien considera que "invita al optimismo", pero, ha reconocido, "es un optimismo muy condicionado porque la presión hospitalaria sigue siendo alta".

"Lo que más nos preocupa es en las UCI. Estamos por debajo de 19.000 nuevos contagiados, bajar de los 20.000 --casos activos-- es también una muy buena noticia, pero hay todavía presión hospitalaria y en UCI que no nos permite considerar el fin de esta ola", ha explicado.

Por ello, ha resaltado que "esta semana va a ser determinante cómo va evolucionando la positividad y el número de nuevos casos". "Y la próxima semana probablemente hablaríamos de cual es la situación", ha comentado para evaluar cambios. "Es posible que la próxima semana, a mediados o finales, podamos dar algún respiro", ha concluido.