La FEDOP destaca que alrededor del 33% de los técnicos de ortopedia son mujeres

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Ortesistas Protesistas (FEDOP) ha destacado, con motivo del Día Internacional de la Mujer, que alrededor del 33 por ciento de los técnicos de ortopedia son mujeres y, además, asumen el "papel de liderazgo".

En este sentido, la organización ha asegurado que la ortopedia ha evolucionado en los últimos años y, aunque "lo hace de forma lenta", ya hay más mujeres que hace 30 años que optan por sacarse el título de Técnica Ortoprotésica.

La ortopedia tiene muchas especialidades y perfiles profesionales. Hace tres décadas, las mujeres se especializaban más en sedestación, fajas, prótesis de mama, linfedema, es decir, en tratamientos que se relacionaban más con las propias mujeres, mientras que los hombres se centraban en trabajos más técnicos. Ahora esta tendencia "está cambiando".

"Para muchas mujeres no ha sido fácil llegar a alcanzar sus metas. Siempre me ha gustado el taller, cuando empecé, las mujeres solo trabajaban el tema de las fajas y gabinete, no era fácil entrar al taller, que era mi verdadera pasión", ha dicho Esther Sánchez Broco, técnica ortoprotésica de Adiutum Ortopedia Técnica en Extremadura.

Esto a día de hoy "ha cambiado" y ya hay más mujeres en los talleres de ortopedia, aunque, muchas veces, la sociedad se sigue asombrando de verlas realizando sus trabajos de taller. "La primera impresión de muchos pacientes es que el taller de la ortopedia es un mundo de hombres y no ven que una mujer pueda tener destreza para coger una sierra de calado, un taladro etc. Muchas veces que, por ejemplo, he tenido que ir a un hospital con las herramientas, se quedaban asombrados porque no es algo que se esperan", ha recordado.

Finalmente, la federación ha asegurado que trabaja por una igualdad real en el sector de la Ortopedia y ha querido reconocer "su talento y sus habilidades" tanto en dirección como en la parte técnica.