Federación Europea de Enfermeras alerta de la incapacidad de retener talento joven en "sistemas sanitarios colapsados"

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Federación Europea de Asociaciones de Enfermeras (EFN, por sus siglas en inglés), Paul de Reeve, ha alertado de la incapacidad de retener el talento joven en "sistemas sanitarios colapsados" y la falta de motivación a elegir la Enfermería como una salida profesional de provecho.

"La Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros deben darse cuenta de que tenemos un gran problema político entorno a este tema. No pueden ignorar el colapso del sistema sanitario en todos los estados miembros", ha señalado en la Cumbre de la EFN, un encuentro al que asisten los máximos responsables de las Asociaciones Nacionales de Enfermeras de Europa y en el que acoge durante dos días el Consejo General de Enfermería (CGE).

"En esta Asamblea General necesitamos pactar estrategias que nos aseguren que nuestras enfermeras se quedan, y eso solo se puede hacer a través de un buen reclutamiento y una buena formación que les invite a trabajar en nuestros sistemas sanitarios", ha añadido de Reeve.

Durante la reunión, los más de 70 representantes de las asociaciones europeas también han debatido acerca de cuáles deben ser los próximos pasos para poner fin al déficit enfermero que azota Europa, parar el incremento de agresiones a enfermeras, especialmente a mujeres y dotar de una formación de calidad a los estudiantes de Enfermería para poner a esta profesión a la vanguardia de la sanidad mundial.

"En el ámbito de nuestro trabajo como líderes de la enfermería europea, siempre he tenido claro que, mediante el diálogo, el debate y las discusiones razonadas podemos aprender unos de otros, compartir enfoque y experiencias, en una palabra, progresar. Progresar hacia un horizonte en el que no falten enfermeras, no nos cercenen ni menoscaben nuestras competencias y no nos pongan techos de cristal", ha explicado Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería de España en su intervención.

Así, ha abogado por la unidad, por "estar juntos en todos los frentes para la defensa de los derechos, para mejorar el abordaje de la cronicidad en esta Europa envejecida, para que no se pierdan vocaciones y para que las enfermeras no sean las víctimas que se expongan al peligro sin protección en la próxima emergencia sanitaria".

Formación, práctica avanzada, conocimiento y experiencia enfermera han sido otros temas que han resaltado los dirigentes europeos. Así, en esta reunión europea han detectado la necesidad de que "las enfermeras tengan conocimientos realmente avanzados. Es el momento de la educación de la mujer, de la formación de las enfermeras. Soy optimista porque creo que ahora, en este ámbito político de grandes cambios, y con tanta escasez de enfermeras, es nuestro momento", afirma Monika Azman, miembro del Comité ejecutivo de EFN y de la junta de la Asociación de Enfermeras de Eslovenia.

Otro de los temas que centran la cumbre europea es el incremento de las agresiones a profesionales sanitarios, especialmente a enfermeras, una profesión donde el 92% son mujeres. Tras la pandemia por COVID-19, "la violencia ha aumentado en los entornos sanitarios y principalmente contra las enfermeras".

"Como líderes europeos tenemos que ser capaces de abordarlo, pero a nivel mundial, encontrar maneras de ayudar a las enfermeras a afrontar este problema y ser fuertes y permanecer en la profesión, porque esta situación ha motivado a muchas al abandono. Ya hemos emitido una declaración en asambleas anteriores sobre la violencia contra enfermeras, pero ahora estamos buscando formas de ser prácticos y, aunque en cada país exista una cultura diferente, es necesario definir una estrategia europea donde se tome una decisión unánime para abordar este problema", ha expuesto Aristides Chorattas, presidente de EFN y miembro de la Asociación de Enfermeras de Chipre.

Finalmente, sobre la escasez de enfermeras afecta a todo el continente europeo en la cumbre de EFN se ha puesto de manifiesto la gran dificultad de recursos humanos de enfermería. "Por ello resulta prioritario retener a las enfermeras, que haya políticas a nivel de salario, condiciones de trabajo y conciliación familiar, elementos que favorezcan que las enfermeras no abandonen la profesión", ha señalado José Luis Cobos, vicepresidente del Consejo General de Enfermería de España y vocal del Consejo Internacional de Enfermeras (CIE).

Además, ha concluido, "es necesario que aumentemos el número de enfermeras porque la pandemia ha puesto de manifiesto este déficit y, por ello, nuestro objetivo está claro, trasladar a la Unión Europea, tanto a la Comisión como al Parlamento esta situación para que tome medidas inmediatas y claras para aumentar el número de enfermeras en toda Europa".