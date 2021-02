La Federación Española de Parkinson lanza el videojuego 'Not a game!' para visibilizar la enfermedad en el trabajo

Imagen del videojuego 'Not a game!' para concienciar sobre el Parkinson.

Imagen del videojuego 'Not a game!' para concienciar sobre el Parkinson. - FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PARKINSON

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Parkinson, junto con su movimiento asociativo, y con el apoyo de Fundación ONCE, ha lanzado el videojuego 'Not a Game!', con el objetivo de visibilizar el Parkinson en las empresas y fomentar la inclusión laboral.

Este videojuego es la acción principal del proyecto Contrato Humano, una iniciativa de sensibilización sobre la enfermedad de Parkinson en los entornos laborales. Así, 'Not a Game!' se desarrolla de manera totalmente virtual y está creado para jugar desde el ordenador.

De forma visual y simbólica, representa algunos de los síntomas de dicha enfermedad que pueden dificultar a una persona afectada el desarrollo habitual de su jornada laboral. El videojuego tiene lugar dentro de una oficina, ejemplo de entorno laboral y, a través de diversas salas con pruebas de habilidad y lógica, muestra al jugador o jugadora algunas maneras de apoyar a una persona con Parkinson afrontando diversos retos relacionados con la enfermedad.

El proyecto pretende visibilizar, sensibilizar y concienciar a la sociedad en general sobre la enfermedad de Parkinson, así como promover la inclusión laboral y social de las personas afectadas. Se dirige especialmente a empresas, entidades y administraciones con el objetivo de fomentar el desarrollo de espacios de inclusión y confianza que permitan a los equipos de trabajo normalizar la enfermedad, analizar las necesidades de las personas involucradas y ejecutar adaptaciones o valorar otras alternativas de manera conjunta.

Al respecto, el presidente de la Federación Española de Parkinson, Andrés Álvarez, hace hincapié en el nombre del juego, que no es casual, ya que en español significa "no es un juego". "El Parkinson no es un juego, pero escogemos esta vía para contarlo, para que cada participante pueda acercarse un poco a los síntomas de esta enfermedad a través de los retos que proponen las distintas pantallas", ha señalado Álvarez.

"Creemos necesario, y cuestión de responsabilidad social, que las empresas y administraciones sean parte activa de la inclusión laboral de las personas con párkinson o con otras enfermedades, por eso, con proyectos como este, nos comprometemos a acercar la realidad de nuestro colectivo a los entornos laborales, con el objetivo de normalizar la enfermedad y defender los derechos de quienes la viven", apunta la directora de la Federación Española de Párkinson, Alicia Campos.

Junto al videojuego, el proyecto Contrato Humano está realizando otras acciones entre las que destacan una campaña de sensibilización en redes sociales.