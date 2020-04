FEDER advierte de que el cierre de colegios pone en riesgo las terapias de niños con enfermedades raras

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), Juan Carrión, ha advertido de que el cierre de los centros educativos durante el Estado de Alarma ha puesto en riesgo el abordaje terapéutico de los menores que viven con enfermedades poco frecuentes o sin diagnóstico en España.

En 2 de cada 3 casos, las enfermedades raras tienen un comienzo precoz en la vida, afectando en su mayoría a infancia y adolescencia; un colectivo que hace frente a patologías crónicas, degenerativas y para las que las terapias, a día de hoy, son el único tratamiento. "De hecho, la atención temprana es, en la mayoría de los casos, la principal terapia y tratamiento para este colectivo, especialmente para los menores", resume Carrión.

FEDER resalta que en gran parte de los casos las terapias se cubren a través de los centros de educación especial y de integración preferente. "Sin embargo, la crisis actual que se vive en España frente al coronavirus ha generado el cierre de centros de rehabilitación, estimulación y atención temprana, así como graves dificultades de las familias para conciliar vida laboral y terapias", alertan.

"Sabemos que hay centros que han facilitado este tipo de terapias vía 'on line', ofreciendo una atención especializada aún en estas circunstancias, desde aquí queremos agradecer todo este trabajo de los centros educativos, su innovación y capacidad de adaptarse a esta nueva realidad, siempre al lado de las familias", ha puntualizado Carrión.

No obstante, igualmente desde FEDER señalan que "también se ha identificado que no es la situación habitual de todas las familias, puesto que no siempre tienen acceso a alternativas terapéuticas durante el confinamiento".

FEDER añade que a todo esto se suma la falta de material que pueden padecer las familias, ya que "mucho de los equipamientos de sus niños permanecen en los centros educativos durante el año escolar, pudiendo la familias retirarlos durante el verano y periodo largo de vacaciones". "Debido a la urgencia del estado de alarma, muchos de los equipos necesarios para estos niños, como caminadores o bipedestadores se han quedado en dichos centros", apuntan.

Frente a esta situación, FEDER ha emprendido una acción específica con un doble objetivo que se resume, en palabras de su presidente: "En primer lugar, en identificar qué respuesta se está ofreciendo desde estos centros a las familias; y en segundo término, ofrecer alternativas que puedan garantizar la continuidad y mantenimiento de los servicios de estimulación y rehabilitación de estos menores mientras dure el Estado de Alarma".

FEDER continúa ofreciendo sus servicios vía online y telefónica, pero además da un paso más para "buscar nuevas fórmulas que nos permitan ofrecer este tipo de terapias vía 'on line', ya que que muchas acciones quizá no se puedan desarrollar, pero sí otras muchas que se pueden llevar a cabo para cubrir estas necesidades y frenar el avance de la enfermedad en este contexto".