Fátima Matute señala que la transferencia MIR a las CCAA sería "un despropósito" y confía en que Sanidad "no innove"

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha señalado que la transferencia del examen MIR a las comunidades autónomas sería "un despropósito" advirtiendo de que, aunque el ministro de Sanidad en funciones, José Miñones, ya les avanzó que esta medida "no estaba prevista", se tendrán que "fiar" de que el nuevo Ministerio "no innove con la información".

"Nos parecía un despropósito que fueran a hacer esto, hasta el consejero de Galicia estaba asustado. Además, creo que no sería muy factible hacerlo. Así se lo comentamos al ministro en funciones durante el Consejo Interterritorial, que esta transferencia nos parecía un despropósito sobre todo por la inequidad y la absurdez de la falta de una gestión uniforme y homogénea", ha declarado durante el desayuno socio-sanitario de Europa Press celebrado este lunes.

Por otro lado, la consejera se ha mostrado favorable a una colaboración público-privada en el campo de la Sanidad porque "no puede ser de otra forma". "No estamos hablando de sistemas de salud, sino de compañeros del camino. Estamos hablando de la industria farmacéutica, la industria tecnológica y de la colaboración con otras empresas", ha señalado.

No obstante, ha puntualizado que esta colaboración debe hacerse "con unas normas claras, con una justificación absolutamente más que determinada y con unas reglas del juego que hagan que siempre la titularidad sea pública y todo sea claro, cristalino y transparente".

"Creo que ningún sistema de Salud puede vivir sin la colaboración con actores o con nuestros profesionales privados, la industria farmacéutica o la industria tecnológica. Estamos hablando de algo que es una utopía, no puedes vivir sin la empresa privada, eso sí, lo cual no quiere decir que no tengas que tener unas reglas determinadas, precisas, claras y públicas de cómo es esa colaboración", ha añadido.

En relación con esta cuestión y al ser preguntada sobre la posibilidad de que la futura ministra de Sanidad, Mónica García, elimine el sistema de Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), el organismo público encargado de prestar asistencia sanitaria y social al colectivo de funcionarios adscritos, y traspase dicha asistencia de funcionarios al Sistema Nacional de Salud, la consejera ha recalcado que la convivencia de la pública y la privada tiene que estar "liderada por la pública".

"Tenemos que tener claro que la titularidad de esa colaboración privada es pública, con lo cual cuando llegue esa ola ya veremos cómo la cruzamos o si se puede cruzar", ha afirmado.