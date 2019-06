Los farmacéuticos comunitarios creen que la subasta de medicamentos "puede incrementar los desabastecimientos"

Publicado 20/06/2019 17:54:06 CET

La Sociedad Española de Farmacia Comunitaria (SEFAC) ha advertido de que el sistema de subastas de medicamentos propuesto por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) "puede incrementar los desabastecimientos y perjudicar la adherencia al tratamiento".

"Asimismo, afecta negativamente a toda la cadena de valor del medicamento (investigación, producción, distribución, dispensación y otros servicios), por lo que es contraproducente llevarla a cabo sin el consenso de todos los agentes implicados, entre ellos las sociedades científicas", ha señalado SEFAC a través de un comunicado tras la reunión de su Consejo de Gobierno, que ha analizado el contenido del estudio realizado por la AIReF sobre evaluación del gasto público en 2018.

A su juicio, las subastas "han agravado" los crecientes desabastecimientos, al contrario de lo que piensa el organismo fiscal. "Un total de 64 medicamentos se encuentran en la actualidad con problemas de suministro (más del doble que el año pasado), de los cuales en torno a un 25 por ciento son medicamentos incluidos en las subastas de Andalucía; dato que en 2018 se situó en el 48 por ciento. También incide en la adherencia de los pacientes a los tratamientos que continuamente se les cambia su medicamento en cuanto a bioapariencia, tamaño, sabor, excipientes, calidad del embalaje, etc", continúan desde SEFAC.

En relación con este aspecto, y con otras medidas propuestas en el informe, SEFAC se muestra "de acuerdo" en la necesidad de frenar los problemas de falta de suministro de fármacos, por lo que comparte la idea de la AIReF de no continuar la escalada de bajada de precios de aquellos medicamentos con los que ha habido problemas de suministro. "Esto solo provoca un mayor coste como consecuencia de ingresos por no poder adquirir los medicamentos o por tener que adquirirlos a mayor coste a través del servicio de medicamentos extranjeros", aseguran.

Sobre la reforma del sistema de copagos para hacerlos más progresivos equiparando a pensionistas con activos, SEFAC vuelve a reivindicar que "es necesario preservar el acceso a los tratamientos de los pacientes más vulnerables y con patologías crónicas". "Pagar más o menos por un medicamento únicamente en función de la renta es algo muy distinto a la repercusión que sobre el gasto sanitario puede tener dejar de tomar ese medicamento según las características de los pacientes que lo necesitan, ya que no es lo mismo un paciente complejo, frágil, joven, etc. Y es que el medicamento más caro no es el que tiene el precio más alto, sino el que no se usa, o se usa mal", comentan.

INFORME "ECONOMICISTA Y MUY PARCIAL"

En cuanto a la incidencia económica de estas propuestas sobre la industria farmacéutica, SEFAC defiende que "no hay que olvidar que los medicamentos innovadores de hoy son los genéricos de mañana". "Por lo que es necesario mantener un equilibrio económico proporcionado que permita garantizar la sostenibilidad presente y futura de este sector productivo estratégico, especialmente ante el gran incremento del envejecimiento poblacional que se avecina", reivindican.

Los farmaceúticos comunitarios creen que el informe de la AIReF ofrece una visión "fundamentalmente economicista y muy parcial" del gasto en medicamentos, ya que "evalúa ese gasto pero apenas los resultados en salud que se consiguen con dicho gasto, que creemos debería ser entendido como una inversión en salud".

"El informe ofrece una gran cantidad de datos sobre el posible ahorro de las medidas que propone, pero no aporta datos suficientes sobre las consecuencias económicas y sanitarias que éstas tendrán para los agentes del sistema nacional de salud y los pacientes, por lo que desgraciadamente muestra una información parcial del impacto de dichas medidas", argumentan.

En suma, SEFAC considera "imprescindible" que se "refuerce y respalde" por parte de las autoridades sanitarias la labor asistencial que pueden desarrollar los farmacéuticos comunitarios para mejorar la eficiencia en el uso de los medicamentos, la salud de la población y la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) en lugar de "proseguir con una línea de continuos recortes sobre el sector del medicamento que tendría unas consecuencias directas negativas en nuestro tan alabado sistema sanitario".