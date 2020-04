La "falta de medios" ha sido la principal responsable de la incidencia del Covid-19

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) ha avisado de que la "falta de medios" ha sido la principal responsable de la incidencia del nuevo coronavirus en España y que, además, se sigue sin disponer de "suficientes" equipos de protección que cumplan con las garantías adecuadas.

Del mismo modo, la organización ha denunciado el "escaso acceso" a la realización de test "fiables" que indiquen la situación epidemiológica actual, y ha advertido de que la pandemia va a dejar "importantes" secuelas en el futuro para los médicos de familia.

"Muchos de nuestros compañeros han vivido la enfermedad en primera persona, han teniendo que aislarse, o han perdido algún paciente, familiar o conocido por esta enfermedad. Un gran impacto a nivel psicológico por la impotencia que hemos sentido en innumerables ocasiones cuando sabes que cada paciente puede ser una vía de contagio, pero tu vocación te impide dejarlo desatendido, a pesar de no disponer del equipo de protección individual adecuado", ha dicho.

Del mismo modo, ha denunciado la muerte de muchos profesionales sanitarios por haber permanecido en "primera línea" en el "campo pandémico de batalla", por lo que ha pedido que no haya ningún sanitario fallecido más por no disponer de suficiente protección en su trabajo; por no recibir la atención adecuada, incluido el imprescindible estudio serológico; y por "infravalorar" las repercusiones en aquellos que están en primera línea.

"Desde la SEMG queremos hacer un homenaje a los compañeros que ya no están con nosotros, mandar un abrazo a sus familias y recordar a todos los que han fallecido en esta pandemia, a quienes todos echaremos de menos en consulta. Los médicos de familia, los médicos de Atención Primaria, la SEMG, con nuestros compañeros fallecidos, con todas las víctimas y sus familias", ha zanjado.