Facua pide a Sánchez participar en las reuniones con agentes sociales contra el coronavirus

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Facua-Consumidores en Acción, Olga Ruiz, ha remitido este miércoles un escrito al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para solicitarle participar en la ronda de reuniones que está celebrando con los agentes sociales y económicos en relación al coronavirus.

En su escrito, Ruiz ha recordado al Gobierno que ha cancelado todos los vuelos desde Italia, pero "no ha aprobado ningún protocolo para garantizar la repatriación de los españoles que están en ese país". "Tampoco se han aprobado medidas para garantizar el derecho de los usuarios a recuperar el importe de billetes de transporte y de alojamientos de los que no van a hacer uso, tanto por la cancelación de estos viajes como por las orientaciones dadas desde el Ministerio de Sanidad de no viajar a zonas de transmisión significativa", denuncia.

En cuanto a los eventos, el Ministerio de Sanidad ha acordado restricciones en su celebración, quedando suspendidas las actividades colectivas en espacios cerrados con un aforo superior a mil personas en las zonas designadas como de transmisión significativa: Madrid, La Rioja, Vitoria y Labastida. En los espacios con aforo menor, en toda España, solo podrán celebrarse si su ocupación máxima es de un tercio.

"Es preciso que se defina en mayor y mejor forma qué debe entenderse por actividad colectiva en espacio cerrado y si ello afecta a actividades de carácter público pero también privado, como serían cines, teatros, discotecas pero también locales de restauración, etc", apunta Ruiz.

Para la asociación, resulta imprescindible que se concrete "qué derechos y garantías tendrán los usuarios frente a la medida de reducción a un tercio de su ocupación máxima o aforo y los protocolos de inspección que necesariamente tendrán que ponerse enmarcha para controlar su cumplimiento".

Por otra parte, ha insistido en "la supeditación de los recursos de la sanidad privada a las necesidades de la población para reducir la saturación de la sanidad pública", una medida que el Gobierno "debería decretar lo antes posible para hacer frente a la situación provocada por el coronavirus".