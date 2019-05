Facebook lanza unos mapas para ayudar a planificar campañas de salud pública y anticiparse a brotes de enfermedades

Publicado 20/05/2019 17:47:06 CET

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Facebook ha lanzado unos mapas que tienen como objetivo ayudar a las organizaciones de salud a planificar campañas de salud pública, anticiparse a los brotes de enfermedades y, así, llegar con una mayor eficacia a las regiones más vulnerables.

Se trata de tres tipos de mapas de alta resolución que muestran la densidad de población con estimaciones demográficas, movimiento y cobertura de redes. Son mapas cuyos datos se basan en una combinación de inteligencia artificial de visión de equipos, imágenes obtenidas por satélite e información proveniente de censos.

Gracias a estos mapas, de densidad de población con estimaciones demográficas, de movimiento y de cobertura de redes, las organizaciones sanitarias sabrán con mayor precisión dónde viven las personas, cómo se desplazan y si tienen conexión. Todos ellos, en combinación con información proveniente de los sistemas de salud, pueden optimizar el proceso de entrega de suministros y de respuesta ante brotes de las organizaciones.

"Las epidemias suponen una amenaza creciente para nuestras vidas y nuestra subsistencia. Debemos poner en marcha todos los recursos disponibles para mitigar el riesgo y el impacto que tienen", ha dicho la directora de la iniciativa Shaping the Future of Health and Healthcare del Foro Económico Mundial, Vanessa Candeias.

LOS MAPAS NO SE BASAN EN DATOS DE FACEBOOK

Los mapas no se basan en datos de Facebook, sino en una combinación de inteligencia artificial de visión de equipos, imágenes obtenidas por satélite e información proveniente de censos. Al combinar estos conjuntos de datos disponibles pública y comercialmente con las capacidades de inteligencia artificial de Facebook, se crean mapas de población "tres veces más detallados" que cualquier otra fuente.

Las organizaciones de salud ya utilizan esta información para destinar recursos a las áreas donde viven los beneficiarios previstos, como Malaui, donde los mapas permitieron a la Cruz Roja Estadounidense y al proyecto 'Missing Maps' identificar zonas con o sin concentraciones de población, de modo que fue posible enviar a 3000 trabajadores sanitarios para difundir información sobre vacunación de una manera más eficaz durante una campaña de prevención del sarampión.

Por otra parte, los mapas de movimiento incluyen información de personas que utilizan Facebook en su teléfono móvil y tienen activada la localización, lo que ofrece instantáneas en tiempo real de los patrones de desplazamiento. Las organizaciones asociadas pueden combinar estos datos con información sobre casos de enfermedades para recopilar estadísticas sobre los lugares donde es probable que irrumpa la próxima infección por cólera o malaria resistente a los medicamentos.

"Gracias a estas estadísticas mejoradas obtenidas a partir de los modelos de previsión, los sistemas de salud pueden anticiparse a un brote y abastecer con tratamientos las regiones que probablemente más los necesiten", han dicho los responsables.

Además, prosiguen, dado que la mayoría de las personas usan Facebook en móviles conectados a redes de telefonía móvil, se crean mapas en tiempo real que indiquen a las organizaciones de salud si pueden comunicarse con las personas mediante un mensaje en Internet para informar con anticipación sobre actividades como días de vacunación o distribución de redes mosquiteras. Esto permite que los equipos de salud pública prioricen los lugares que requieren otras formas de comunicación y lleguen al máximo número de personas al menor coste posible.