Extremadura suma 45 positivos de Covid-19 en una jornada sin fallecidos mientras los hospitalizados bajan de la veintena

MÉRIDA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura ha registrado en las últimas 24 horas un total de 45 casos positivos de covid-19 confirmados, mientras que no se ha notificado ningún fallecimiento y en los hospitales extremeños los hospitalizados descienden a 18, tras producirse un ingreso nuevo y darse cinco altas hospitalarias, con cinco pacientes en las UCI.

Además, se han dado 177 altas epidemiológicas, lo que equivale a un total de 100.564 altas, y se abren tres brotes, uno en Olivenza con 4 casos y siete contactos, otro en Guareña con ocho casos y 20 contactos y uno más en Torrejoncillo con 12 casos y 77 contactos.

Se cierran cinco: el 784 de Losar de la Vera-Robledillo de la Vera, el 793 y 797 de Badajoz, el 799 de Valdebotoa y el 800 de San Pedro de Mérida.

Con todo, la incidencia acumulada a los 14 días en la región se sitúa en 48,33 casos y a los 7 días en 22,20, frente a los 49,92 y 24,07, respectivamente, de este pasado martes.

ÁREAS DE SALUD

El Área de Salud de Badajoz notifica cuatro casos positivos. Tiene tres pacientes hospitalizados de los que uno se encuentra en UCI. Registra 327 fallecidos y ha dado 26.931 altas, mientras que el Área de Salud de Cáceres notifica doce casos positivos. Tiene cuatro pacientes ingresados, dos de ellos en UCI. Acumula 533 fallecidos y ha dado 17.236 altas.

El área de Mérida registra 16 casos positivos. Tiene siete pacientes hospitalizados por covid-19, uno de ellos en UCI. Acumula 247 fallecidos y ha dado 17.101 altas; y la de Don Benito-Villanueva de la Serena notifica dos casos positivos. Tiene dos pacientes hospitalizados, ninguno en UCI. Acumula 264 víctimas mortales y ha dado 13.703 altas.

A su vez, Plasencia no registra casos positivos. Tiene dos pacientes hospitalizados, uno de ellos en UCI. Ha registrado un total de 232 fallecidos y ha dado 9.708 altas; y Navalmoral de la Mata no notifica casos positivos. No tiene pacientes ingresados por covid-19 y ha registrado 114 fallecidos. Ha dado 4.761 altas.

Finalmente, Llerena-Zafra registra un caso positivo. No tiene pacientes ingresados. Ha registrado un total de 132 fallecidos y ha dado 7.980 altas; y Coria registra diez casos positivos. No tiene pacientes hospitalizados por COVID-19. Registra un total de 95 personas fallecidas y se han dado 3.144 altas.