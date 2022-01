Extremadura no ha llegado al pico de la 6ª ola y no adoptará restricciones por tener los hospitales controlados

MÉRIDA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura no ha alcanzado aún el pico de contagios de la sexta ola de la Covid-19 y, aunque continúa monitorizando la situación, no cuenta con una fecha determinada en la que eso se producirá, pero "en estos momentos" la situación en los hospitales está "controlada" y, por tanto, no adoptará ningún tipo de restricción.

Lo que sí seguirá haciendo en todo caso es monitorizando la situación de la pandemia y, al mismo tiempo, tomando decisiones, como por ejemplo la adoptada para el regreso el próximo lunes, día 10, a las aulas de forma presencial.

No obstante, en estos momentos, con un 8,4 por ciento de camas hospitalarias ocupadas por Covid y con un 11 por ciento de ocupación de UCIs --en ambos casos por debajo de la media nacional-- "se puede decir que la situación está controlada" y "por tanto, mientras que la situación esté controlada en los hospitales lógicamente no habrá que tomar ningún tipo de restricción, que no decisión", según ha explicado en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno extraordinario de la Junta de Extremadura de este miércoles el portavoz del Ejecutivo regional, Juan Antonio González.

Así, el nivel de incidencia de Covid-19 en Extremadura y en el resto de España es "muy alto" y que en los próximos días seguirá con una tendencia "alta" en la región y en el país.

En todo caso, llegados a este punto con esta incidencia "tan alta" hay que hacer "especial hincapié", según ha indicado González, en poner el foco en datos "relevantes" para entender lo que está ocurriendo en esta ola, como el tanto por ciento de camas ocupadas o de personas en UCI que "pueden dar datos esclarecedores de la situación en la que se encuentra en estos momentos Extremadura con respecto a otros territorios de España".

Con ello, hay 160 personas hospitalizadas en Extremadura por coronavirus a día de hoy, lo que supone el 8,4 por ciento de camas ocupadas, cuando la media nacional es del 10,58 por ciento; y el número de personas en UCI por coronavirus en estos momentos en la región es de 18, lo que significa un 11 por ciento de ocupación, frente al 21 por ciento a nivel nacional. "Estamos por debajo de la media nacional", ha subrayado el portavoz de la Junta.

COMPARATIVA CON HACE UN AÑO Y VACUNACIÓN

De igual modo, hace un año, el 5 de enero de 2021, la incidencia en la región era de 720 casos diagnosticados ese día, y ayer fueron 3.298. Hace un año había en la región 320 personas ingresadas en hospitales, y 30 personas en UCI y hoy hay 160 ingresados y 18 personas en UCI, lo que significa que "hoy con respecto a hace un año hay 5 veces más de personas contagiados y sin embargo hay la mitad de personas ingresadas en hospitales", lo que es un dato "muy importante" para entender la situación actual de la pandemia.

Así, aunque hay 5 veces más de contagiadas hoy respecto al mismo día de 2021, hay la mitad de ingresados gracias la "vacunación, vacunación, vacunación", según Juan Antonio González, quien ha incidido en que en esto es lo que tiene que insistir Extremadura y el resto de España: "en seguir vacunando a la mayor cantidad de población posible, porque esto es lo que está haciendo que la sintomatología del virus sea mucho menos grave con respecto a hace un año".