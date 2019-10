Extremadura expresa su satisfacción ante un CISNS "positivo" que demuestra que "el gobierno sigue trabajando"

Publicado 14/10/2019 18:17:30 CET

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad de Extremadura, José María Vergeles, ha expresado su satisfacción ante el CISNS de hoy, ya que ha sido un consejo "positivo", y "sobre todo de gestión" que demuestra que "aunque haya un Gobierno en funciones, este sigue funcionando".

Vergeles ha querido destacar la importancia de la aprobación del Plan Nacional contra el Alzhéimer, insistiendo en que lo inédito de este es que, por primera vez, se hace un plan que se aprueba "tanto por parte del Sistema Nacional de Salud como por el Sistema de Protección Social".

También ha elogiado la "cantidad información que se ha dado sobre el desabastecimiento de medicamentos", añadiendo que "España no es de los peores países, pero existe una incertidumbre que se llama Brexit" que, según ha declarado, lo ideal sería que no se produjera "de forma abrupta" y que las importaciones paralelas que se puedan producir en esos países "no fueran tan importantes como las que se pueden esperar". Además, ha detallado que hay "alrededor de 300 medicamentos que están afectados por algún desabastecimiento, pero hay importantes medidas de prevención para que eso no se produzca".

A colación del Brexit, ha destacado la aprobación de la creación de una comisión de evaluación de los efectos del mismo, "independientemente de las medidas que ya tomó el Gobierno de España, por si la salida se poduce de forma abrupta", pues "no se sabe cuándo se va a producir, y era necesario que así fuese".

Con respecto a la aprobación de nuevas terapias celulares, ha recalcado que hay que tener en cuenta que "no estaban elaboradas por la industria, sino por hospitales públicos, en concreto por Madrid" lo que ha permitido que "se pueda tener una competencia con respecto al mercado".