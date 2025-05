Extremadura demanda que las medidas adoptadas en el CISNS cuenten con dotación y dejen de ser "derechos de papel"

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, Sara García Espada, ha demandado este miércoles que las medidas adoptadas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) cuenten con dotación presupuestaria y no se queden en "derechos de papel".

"Necesitamos una gestión centralizada que se base en dar la dotación económica suficiente y necesaria para que los derechos que se firmen pasen de un papel a una realidad y se redunde en el beneficio de los pacientes", ha señalado durante su participación en un desayuno socio-sanitario organizado por Europa Press.

En este sentido, ha apuntado a la última estrategia acordada, el Marco Estratégico de Cuidados de Enfermería (MECE), sobre el que ha preguntado dónde está la consignación presupuestaria para llevarla a cabo y apostar por el liderazgo de estos profesionales.

"Miren, úsennos de ejemplo, porque Extremadura por primera vez tiene a una enfermera consejera, ha roto techo de cristal, porque tenemos dos gerentes enfermeros de áreas de salud, que antes nunca se había contemplado, y nosotros por ejemplo hemos permitido algo que estaba vetado, que es el acceso directo a consultas de enfermería de Atención Primaria", ha detallado.

ESTATUTO MARCO

En relación con el Estatuto Marco, que el Ministerio de Sanidad está negociando con distintos sindicatos para actualizarlo después de 22 años, García Espada ha cuestionado al departamento dirigido por Mónica García acerca de cuándo pretende sacar este texto, asegurando que "cada vez lo tiene más complejo".

"No queremos engaños, no queremos que haya unas falsas expectativas, por nuestra parte queremos certezas. Y siempre que haya una mejora a todas las categorías profesionales con la consignación presupuestaria adecuada, desde Extremadura tendrán apoyo. Pero desde luego ahora lo único que tienen es ruido y una situación bastante compleja por parte del ministerio. Ellos verán cómo lo resuelven, es suyo", ha aseverado.

Una de las medidas que el Ministerio contempla incluir en este texto es la incompatibilidad para que los jefes de servicio de la sanidad pública trabajen también en la privada. García Espadas ha explicado, como anunció la pasada semana, que su consejería está tramitando la modificación del decreto que imponía en Extremadura la exclusividad, y que hacía que fuera la única comunidad, junto a Navarra, en impedir la compatibilidad del ejercicio público y privado simultáneo a estos profesionales.

Igualmente, sobre la exigencia de algunos sindicatos de implantar una jornada laboral de 35 horas, ha señalado que su Ejecutivo está "dispuesto" a dialogar y valorarlo, con ayuda de las plantillas que conforman los hospitales.

LEY DEL MEDICAMENTO

Otra de las reformas legislativas abordadas por la consejera extremeña ha sido el anteproyecto de Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios, que el Consejo de Ministros aprobó a principios de abril. "Las comunidades no hemos tenido voz (en la elaboración de este texto) y esta no es la forma de trabajar con rigor y con consenso en el seno de un Consejo Interterritorial cuando las comunidades somos los prestadores de servicios", ha denunciado.

Según ha explicado, en el Pleno del CISNS que se celebró en Toledo la semana anterior a la aprobación del anteproyecto, preguntó por este hecho y el equipo ministerial no se lo confirmó. "Una vez más es la forma de trabajar del Ministerio, es su forma de no informar a comunidades, no dar voz a los órganos como la Comisión Permanente de Farmacia, competente para ello, y es la forma de invadir competencias de las autonomías", ha destacado añadiendo que Sanidad encontrará "de frente" a Extremadura cuando tengan esta forma de proceder.

FALTA DE FINANCIACIÓN LEY ELA

En lo relativo a la falta de dotación presupuestaria para las medidas aprobadas, García Espadas ha denunciado que, siete meses después de que Congreso y Senado dieran luz verde a la Ley ELA, esta continúe sin financiación, lo que ha considerado "un engaño" para los pacientes, que no disponen de tiempo.

"La foto fue instantánea y la consignación de crédito tenía que haber sido inmediata, yo diría que antes que la foto. Esa foto no es correcta. (Los pacientes) Están tremendamente decepcionados con el Gobierno, al menos con las personas con las que yo diálogo, y es que no gozan de tiempo", ha insistido.

Por ello, ha resaltado que "Extremadura no va a esperar" y, en este sentido, ha hecho referencia a las ayudas directas de 2.000 euros que la Junta empezó a repartir a los pacientes el año pasado, así como a la creación de un Centro de Referencia Nacional para la Atención a Enfermos de ELA en Cáceres, sobre el que ha avanzado que "muy pronto" anunciarán el comienzo de las obras y que será una realidad en 2026.

A este respecto, ha detallado que el centro contará con 30 habitaciones adaptadas, terrazas que permitirán la salida de los pacientes al exterior en su propia cama y una grúa de techo que permita la movilidad por la habitación, entre otros aspectos de confort.

RETENCIÓN DE TALENTO MIR

Por otra parte, García Espada ha abordado el déficit de profesionales sanitarios, que ha destacado como "problema común" del Sistema Nacional de Salud (SNS) que es "prioritario paliar". En este sentido, ha celebrado la supresión de la nota de corte en el examen MIR, que ha permitido que los participantes en esta convocatoria puedan acceder a la elección de plaza independientemente de su calificación, siempre que no sea negativa o igual a cero.

Según ha detallado, esta fue una petición que realizó desde su entrada al CISNS como consejera de Salud de Extremadura, insistiendo en este órgano en que la nota de corte MIR "es un lujo que no nos podemos permitir", a fin de evitar plazas vacantes, como suele ocurrir en la especialidad de Medicina de Familia, y la contratación de médicos de fuera de España para cubrir plazas, medidas que ha tildado de "sinsentido".

Respecto a las medidas que ha puesto en marcha Extremadura para retener el talento de los profesionales en el Sistema Extremeño de Salud (SES), García Espada ha apuntado al primer Plan de Captación y Retención del Talento, que consiste en hasta tres años de contrato después del MIR, 1.000 euros de abono directo si se forman en un máster, fomento de la participación en investigación e incentivos económicos para las plazas de difícil cobertura.

Con esto, tras un año desde su implantación, ha detallado que han conseguido pasar de 85 médicos fidelizados antes de su llegada a la consejería, en 2022, a 140 en 2024; 26 de ellos profesionales atraídos desde su residencia en otros sistemas de salud. "Esto ha supuesto un incentivo, ha supuesto que ahora, este año, hemos sacado el segundo plan de fidelización, que esperemos tenga el mismo éxito", ha añadido.