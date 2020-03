Extremadura aboga por la "lealtad máxima" al mando único ante la petición de Murcia de cierre total

MÉRIDA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura aboga por la "lealtad máxima" al mando único del Gobierno de España ante la crisis del coronavirus, así como por la "unidad de acción", ante la petición del Gobierno de Murcia al Ministerio de Sanidad de un cierre total de dicha región.

"No podemos estar cada uno diciendo 17 voces lo que pensamos porque hay una situación muy difícil en este país", ha espetado la consejera de Igualdad y portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, quien ha incidido en que "no es tiempo de polemizar" sino de "acertar en las decisiones" que den respuesta "a muchos ciudadanos que están sufriendo".

"Es tiempo de dar respuesta a muchas personas que están preocupadas por sus familiares, por sus mayores a los que no pueden ver, a muchos pequeños negocios que están preocupados, autónomos y empresarios", ha afirmado en una entrevista este lunes en el programa "Ahora Extremadura" de Canal Extremadura Televisión, recogida por Europa Press.

En este sentido, ha defendido que la Junta de Extremadura lo que está haciendo ante la crisis del coronavirus "es trabajar", y ha avanzado que esta misma mañana el presidente de la comunidad, Guillermo Fernández Vara, mantendrá una reunión con patronal y sindicatos.

"No estamos físicamente, yo no estoy en mi despacho de la Junta de Extremadura pero estoy en el de mi casa, trabajando y tomando decisiones y arrimando el hombro como es nuestro deber y como es nuestra obligación como responsable de las decisiones en esta comunidad autónoma", ha concluido.

TEST Y MASCARILLAS

Asimismo, sobre el anuncio del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, de que esta semana llegarán a Extremadura los test rápido de coronavirus y 100.000 mascarillas, Gil Rosiña no ha podido facilitar una fecha exacta para que así ocurra, aunque se ha mostrado "convencida" de que el Gobierno de España está aplicando el planteamiento de "cuanto antes mejor".

"Cuanto antes llegue a Extremadura, a Castilla-La Mancha o a Castilla y León mejor, porque no es una cuestión de no querer enviar o de no querer disponer de un material que está agotado en el mundo entero", ha subrayado.

En este punto, ha considerado que hay que "reconocer el esfuerzo del Gobierno de España en una situación muy difícil para tomar decisiones y para dar la mejor de las respuestas" desde un sistema público que, según ha incidido, "ahora nos damos cuenta de lo importante que es que sea fuerte y que tenga unos cimientos sólidos".

"Cuanto antes mejor. En cuanto estén aquí (mascarillas y test rápidos) informaremos a los medios de comunicación como venimos haciendo cada día de la situación general del coronavirus en Extremadura, de las decisiones que estamos tomando", ha incidido la portavoz de la Junta.

Al respecto, ha recordado que este pasado domingo la Administración regional informó de la puesta en marcha de la red de hospederías de la región para la posibilidad de atender enfermos de coronavirus, al igual que de la reapertura con 30 camas del Hospital Virgen de la Montaña de Cáceres" ha recordado, al hilo de las decisiones que la Junta está tomando "en unos momentos en los que hay que tomar decisiones en tiempo real, decisiones muy difíciles de tomar".

SANITARIOS Y CORONAVIRUS

Por otra parte, preguntada sobre que uno de cada cuatro positivos por coronavirus en Extremadura es personal sanitario, por encima de la media nacional, Isabel Gil Rosiña ha rehusado referirse el tema porque tal y como ha recordado la autoridad sanitaria de la región es el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad, José María Vergeles, quien según ha dicho "está haciendo un esfuerzo extraordinario" como también los sanitarios.

Así, ha aprovechado para lanzar en nombre de la Junta de Extremadura un "abrazo y reconocimiento" por el papel que están realizando los sanitarios ante la crisis del coronavirus, ya que son "el ejército, la barrera" y están "luchando cada día en los centros hospitalarios de la región para salvar vida y atender a los más preciado, que son los mayores", a los que según ha incidido "tanto les debemos y a los que tanto queremos".

Finalmente, sobre el paquete de medidas sociales puesto en marcha por la Junta de Extremadura ante la crisis del coronavirus, Gil Rosiña ha destacado el sistema de cátering de menús escolares para niños que son usuarios de comedores escolar, y que a su juicio supone "una medida muy acertada y que está funcionando bastante bien", ha dicho.