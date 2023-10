Expertos señalan la "necesidad" de reforzar el sistema sanitario "y que sea sostenible en el tiempo"

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Expertos reunidos en las I Jornadas Internacionales del Círculo de la Sanidad han abogado por la "imperiosa necesidad" de reforzar el sistema sanitario y que sea sostenible en el tiempo y, para ello, "han subrayado la importancia vital de la colaboración público-privada y que los contratos sean de larga duración como ocurre en países como Reino Unido, con contratos de 10 o 15 años".

"Se demoniza la colaboración público-privada en lugar de pensar en todas las ventajas que supone para el sistema sanitario", ha resumido el director gerente de Steris Ibérica, Paco Martínez, quien ha moderado la primera mesa de debate. "La industria también es una parte, y muy importante, del sistema sanitario", ha remarcado Martínez, que ha reclamado para el sector "contratos dignos" que son, ha subrayado, "los que permiten afrontar grandes inversiones y mejorar las cosas".

Esos contratos, ha añadido Martínez, deberían estar sometidos a revisiones para poder garantizar la calidad asistencial y la sostenibilidad del sistema. "En otros países, si no cumplimos con los criterios de calidad, estamos sometidos a penalizaciones, pero en España no se penaliza en absoluto. A nosotros nos parece muy bien que se mire con lupa y que haya penalizaciones cuando tenga que haberlas", ha dicho el directivo de Steris, que ha insistido en la importancia de "garantizar la calidad asistencial y la sostenibilidad del sistema".

En la misma línea se ha expresado Richard Phillips, director estratégico de la Association of British Health Tech Industries (ABHI) durante su intervención. En ésta, ha indicado que en el Reino Unido se sentaron las bases en la década de los 90 de la colaboración público-privada. "El sector privado es una ayuda, no una competencia. El funcionamiento de los grandes hospitales, por ejemplo, no sería posible sin esa colaboración y en términos legislativos hay que crear un ambiente favorable para ello", ha afirmado.

"La aportación de las compañías privadas al sistema permite establecer unas condiciones de clara medición de las aportaciones del servicio y de control de la calidad de los proveedores y entendemos además que es una manera de impactar positivamente en la economía local", ha puesto de relieve por su parte Clara Purnell, directora de Compras y Logística de Royal Berkshire NHS Foundation Trust.

En Reino Unido, han explicado, el IVA está exento en los contratos, lo que fomenta que, en la actualidad, el sistema público de salud británico cuente con más de 3.000 proveedores privados, con un valor actual de unos 342 millones de libras. Y la industria privada, asimismo, está implicada en más de 50 proyectos de innovación. Al respecto, los expertos han reclamado también en España la supresión del IVA de los servicios sanitarios y de los productos.

"En Reino Unido la colaboración público-privada es absolutamente esencial, los costes no son asumibles para el sector público en solitario", ha apuntado Trevor García, presidente Nacional del Institute of Decontamination Science del Reino Unido en una mesa en la que también ha intervenido Giorgio Ramponi, director comercial de Salud de Steris Italy, quien ha subrayado que la externalización de servicios tiene más de 25 años de historia en el país italiano, con un 60 por ciento de hospitales públicos y un 40% privados.

El coste medio por paciente aumenta cada año

El exministro de Salud de Portugal, Adalberto Campos, ha participado como ponente en la segunda de las mesas de debate, con los directos del grupo sanitario Ribera, Elisa Tarazona y Alberto de Rosa, y la experta británica Samantha Jones.

"No debemos olvidar que el objeto de nuestro trabajo son las personas", ha insistido en varias ocasiones Campos, quien ha lamentado que "nunca se habla de transición demográfica" y que, en la actualidad, "son las personas de 60 años las que suponen un mayor coste al sistema, no las de más de 80 porque son más resilientes".

"Lo que nos tenemos que preguntar es cómo serán los sistemas sanitarios en Europa dentro de diez años. Habrá una población más envejecida y no será posible suministrar toda la atención sanitaria solo con fondos públicos. Y yo lo que quiero es una sanidad de calidad", ha reflexionado Campos que ha insistido en que todo ello debe ir acompañado de mejoras estructurales en todos los ámbitos, no solo en el sanitario.