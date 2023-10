Expertos en RRHH coinciden en la falta de profesionales sanitarios en Atención Primaria

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Expertos en Recursos Humanos han coincidido en la falta de profesionales sanitarios en Atención Primaria en el Sistema Nacional de Salud (SNS), según han manifestado durante su participación en el III Congreso de RRHH y Salud, organizado por la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) y la Fundación Global Salud en colaboración con Foro Recursos Humanos.

"En el ámbito de Atención Primaria tenemos un gran reto ahora mismo. Está en primera línea, con más contacto con la ciudadanía, además es el eje en el que está pivotando el cambio en la salud, como la prevención de la enfermedad y la promoción de hábitos saludables", ha señalado el director general de RRHH del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), Íñigo Cortazar, quien ha asegurado que "tenemos problemas tanto de cobertura de las plazas como de sustitución".

En este sentido, la directora general de RRHH del Servicio Gallego de Salud (SERGAS), Ana María Comesaña, ha coincidido con la falta de profesionales en la Atención Primaria. "El problema es muy grave en Atención Primaria, mi consejero lleva tres años pidiendo una solución excepcional, que no se resuelve", al tiempo que ha añadido que "el problema de falta de profesionales también se da en distintas especialidades de enfermería".

En la mesa 'Política Sanitaria en materia de RRHH. ¿España necesita más profesionales sanitarios?', también ha participado el subdirector de Cohesión y Alta Inspección del Ministerio de Igualdad, Juan Julián García, quien ha recordado los datos del 'Informe Oferta-Necesidad de Especialistas Médicos 2021-2035' del Ministerio de Sanidad, que indican que en el año 2027 se necesitarán 9.000 profesionales.

"La Atención Primaria es un problema esencial para el Sistema Nacional de Salud, año tras año hay problemas para este tipo de plazas", ha recalcado García.

Asimismo, el director de Gestión de Personas en Ribera Salud, Salvador Sanchís, resaltado que la falta de sanitarios es un problema que no solo sucede en España. "Hacen falta profesionales, es evidente que es un problema global, no de una determinada comunidad autónoma o de España. Se necesitan soluciones globales más allá de nuestras fronteras, no solo de médicos también de enfermería", ha explicado.

En este sentido, Sanchís ha coincidido con los otros ponentes, en que el mayor problema en la Atención Primaria. "Creemos que es un problema muy grave, cuando tenemos todos claro que la importancia de la Atención Primaria en la actualidad", ha expresado.

Pese a ello, Cortazar ha indicado que en el SESCAM "se están poniendo medidas" y "el futuro no es tan negro". Además, ha destacado que la nueva especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias "ayudará a avanzar con la falta de profesionales".

Asimismo, el director general de RRHH del SESCAM se ha mostrado optimista de cara al futuro y ha asegurado que "la planificación, que se comenzó a implementar hace ya años, está comenzando a dar frutos".

Por su parte, Comesaña ha propuesto revisar el sistemas de acceso a las plazas MIR. "No tiene sentido que haya una nota de corte para el acceso a plaza, la persona que se forma en medicina tiene un alto expediente y no es de recibo que haya barreras", ha indicado la directora general de RRHH del SERGAS.

NUEVA ESPECIALIDAD DE MEDICINA DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS

En cuanto a la nueva especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias, los ponentes se han mostrado a favor de su creación. Cortazar ha manifestado que "solo tiene ventajas desde el punto de vista asistencial y del desarrollo profesional de los egresados". "Vamos a saber como empleadores quien tiene preferencias en trabajar en Atención Primaria", ha añadido Cortazar.

Del mismo modo, Comesaña ha recordado el papel del Gobierno de Galicia para apoyar la especialidad. "Apoyamos lo que solicita la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), y también por nuestro interés, debido a los profesionales que se van de Atención Primaria a Urgencias", ha indicado.

En este sentido, García ha recordado que la creación de la especialidad fue apoyada por nueve comunidades autónomas. "Mejora la gestión de Urgencias, además es una reivindicación histórica de SEMES", ha aclarado.