Expertos reclaman circuitos asistenciales y mayor formación de los profesionales para mejorar el abordaje del 'Chemsex'

Durante el encuentro 'Hablemos de Chemsex, de la mano de Paseos con Ciencia', organizado por MSD y la Sociedad Valenciana de Enfermedades Infecciosas (SVEI), diferentes expertos han reclamado la necesidad de crear circuitos asistenciales y formar redes de trabajo para lograr un abordaje multidisciplinar coordinado de los pacientes.

Así, la jefa de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Clínico Universitario de Valencia, la doctora María José Galindo, ha declarado que "es importante promover el abordaje del 'Chemsex' con estrecha colaboración institucional, fomentando la coordinación y la complementariedad entre profesionales y la ayuda de los servicios asistenciales".

"Todo ello sin olvidar que hay que tener muy en cuenta las necesidades de los pacientes, lo que debe incluir un enfoque basado en el usuario, atención integral centrada en la persona y no solo en el consumo de drogas, a través de un plan terapéutico personalizado", ha añadido.

Precisamente, en cuanto a la formación de los equipos multidisciplinares para el adecuado abordaje del 'Chemsex', los expertos han destacado también el papel de las ONG para tratar los consumos problemáticos y abordarlos de la forma más adecuada posible.

"Las ONGs tienen un papel esencial ya que pueden llegar a donde el sistema sanitario no alcanza. Por ello, en esta jornada contamos con compañeros de ONGs, psicólogos, personal de las Unidades de Conductas Adictivas y CIPS (Centro de Prevención del SIDA), además de personal sanitario, que tienen también un papel muy importante en este ámbito", ha remarcado la doctora.

El 'Chemsex' es un fenómeno complejo cuya práctica está aumentando considerablemente en los últimos años tanto a nivel europeo como en España. Se trata de una práctica que implica el consumo de sustancias psicoactivas (mefedrona, GHB/GBL, metanfetamina, entre otras) antes o durante las relaciones sexuales, en hombres homosexuales y bisexuales con el objetivo de facilitar, mantener, potenciar o prolongar la experiencia sexual.

Algunas personas desarrollan un uso problemático de 'Chemsex', que puede repercutir negativamente en su salud y que se ha convertido en un importante tema de preocupación para la salud pública.

"No todos los usos del 'Chemsex' son problemáticos. Sin embargo, los expertos señalan que las sustancias que se utilizan son difíciles de manejar para los usuarios, ya que se trata de drogas con un potencial adictivo muy alto y que en los casos en los que se desarrolla un uso inadecuado, estas prácticas pueden tener un impacto muy negativo en su salud sexual, física y mental", ha explicado la directora de la productora 'La Doctora Álvarez', Débora Álvarez.

De hecho, según se extrae del estudio 'Homosalud 2021', tras una sesión de 'Chemsex', un 33 por ciento de los participantes afirma no tomar nada pero tener dificultades para dormirse, mientras que casi un 30 por ciento toma ansiolíticos o fuma marihuana para poder conciliar el sueño.

Con respecto al estado físico tras una sesión de 'Chemsex' y según el citado estudio, la mitad de los participantes aseguraron sentir cansancio, el 30,9 por ciento sin energías o fuerzas, y el 19,9 por ciento somnolientos. A nivel psicológico, sentir tristeza (29,1%), estar más sensibles (21,1%), apáticos o desganados (33,6%), irritados o malhumorados (18,9%), e inapetencia sexual (15,51%) son las sensaciones más reportadas por los participantes que practicaron chemsex en los últimos 12 meses.

Además, el 16,5 por ciento de los participantes que han practicado 'Chemsex' en los últimos 12 meses afirman haber sufrido alguna sobredosis por consumo de drogas.

A nivel de salud, los participantes en sesiones de 'Chemsex' reportan en mayor proporción tener una enfermedad crónica/problema de salud de larga duración, un diagnóstico de VIH, y diagnósticos de VHC y ITS en los últimos 12 meses. Además, las personas que practican 'Chemsex' tienen más riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual (ITS), como el VIH y la hepatitis C.

Por otro lado, según se indica en el documento 'Preguntas y respuestas sobre chemsex', elaborado por el Ministerio de Sanidad, algunos de los tratamientos para el VIH pueden interaccionar con ciertas drogas utilizadas en el 'Chemsex', modificando la manera en que se metabolizan, y dando lugar a un aumento de la concentración en el organismo de las drogas y su toxicidad, lo que puede producir potencialmente una sobredosis.

Por su parte, el director de Medical Affairs de Enfermedades Infecciosas de MSD en España, Manuel Cotarelo, también se ha manifestado en esta línea, ya que ha apostado por "fomentar un abordaje 360 del paciente con VIH, situándole en el centro del sistema con el fin de ofrecer una atención personalizada, adaptada a sus necesidades, e implicar en ello a todos los agentes del sector, desde la Administración hasta los profesionales, asociaciones de pacientes y la industria farmacéutica".

SERIE DOCUMENTAL 'PASEOS CON CIENCIA'

La iniciativa 'Paseos con Ciencia' son una serie de documentales científicos en los que se abordan temas de interés en salud pública de la mano de diversos expertos en la materia, que están dirigidos por Carlos Martínez y Débora Álvarez y cuentan con el mecenazgo científico de MSD y el apoyo de la Asociación de la Red de Investigación en Sida. El objetivo de este formato es generar reflexión que impulse el cambio social a través del desarrollo de políticas públicas.

El tercer capítulo, titulado 'Paseos con Ciencia. Chemsex: sexo, drogas y salud pública', trata sobre el uso de 'Chemsex', en el que se entrelazan salud mental, uso de drogas y la salud sexual desde una mirada que huye del sensacionalismo y permite entender, desde una óptica amplia las complejidades de este fenómeno.

El relato se construye a través de los testimonios y experiencias de personas usuarias de 'Chemsex' que han desarrollado un importante trabajo de voluntariado en la ONG Stop, así como de expertos y profesionales sanitarios dedicados a su abordaje.