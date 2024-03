Expertos recalcan que los datos son de "vital importancia" para abordar el cambio climático y su impacto en la salud

Teresa Ribera: "El cambio climático también socava la capacidad del sistema para responder de manera efectiva"



MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director de Cooperación Multilateral Horizontal y Financiera de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Fernando Jiménez-Ontiveros, ha incidido en la importancia de tener datos sobre la influencia del cambio climático en la salud ya que "si no se puede medir algo, eso no existe", así como para implantar medidas concretas para reducir la huella del cambio climático en la salud de las personas.

"Los datos son de vital importancia. Si no puedes medir algo, eso no existe, y no puedes medir el éxito sin ni siquiera tener una estrategia. Esto es inequívocamente importante, como lo es tener indicadores sólidos, que es el siguiente nivel, porque, por supuesto, después de los datos viene la evaluación y esta evaluación debe conducir a la política", ha indicado durante la clausura de la conferencia internacional de la Alianza para una acción transformadora sobre clima y salud (ATACH, por sus siglas en inglés), organizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el Ministerio de Sanidad.

Así lo ha manifestado también el jefe del Departamento de Desarrollo Humano de la Oficina de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo del Reino Unido, Chris Carter, apuntando que "los datos deberían ser la máxima prioridad".

"Creo que sin datos estamos bloqueados. Lo he oído en todas las sesiones en las que he participado. Pero los datos plantean muchos problemas. De nuevo, hay una economía política en torno a los datos que debemos comprender. ¿Por qué no se utilizan? ¿Cuáles son los obstáculos a la recogida de datos?", ha advertido también Carter.

Por su parte, el portavoz oficial del Ministerio de Sanidad de Egipto, el doctor Hossam Abdel-Gaffar, ha añadido que, otro de los factores necesarios para abordar el cambio climático y su influencia en la salud es la financiación. "Una de las cosas más importantes es financiar y proporcionar los fondos adecuados para que nuestras acciones cambien, adapten y mitiguen nuestro sistema sanitario para hacer frente al cambio climático y no formar parte de los peligros del cambio climático", ha declarado.

Además, ha insistido en la necesidad de "investigar más y publicar más los resultados de las investigaciones sobre cambio climático y salud, y llevarlas de los laboratorios a la comunidad".

Durante el acto de clausura ha intervenido también la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, quien ha señalado que "el cambio climático también socava la capacidad del sistema para responder de manera efectiva" por lo que "es coste-eficiente invertir en la anticipación y fortalecer la capacidad de respuesta de los sistemas sanitarios".

"Es imprescindible trabajar en sistemas de salud con servicios de alta calidad, con bajas emisiones, con la capacidad de garantizar agua allí donde se produce, etc. La crisis climática atenta contra el bienestar individual, deteriora condiciones socioeconómicas necesarias para la salud de la población, que van minando la capacidad de afección", ha declarado la ministra.

Así, Ribera ha apuntado que, "en un sector económicamente tan importante como es el sector de la salud, hay una capacidad muy relevante para reducir el impacto que este sector tiene en la generación de una amenaza al sistema climático, pero también para incorporar un buen funcionamiento de ese sector a la realidad distinta de un cambio climático". "Los retos que abordamos cuando hablamos de clima son diversos y el compromiso del sector sanitario es fundamental", ha añadido resaltando que "salud y clima son dos elementos que están indisolublemente unidos".

ATACH: EL PRINCIPIO DE UNA GRAN ALIANZA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

La Alianza para una acción transformadora sobre clima y salud (ATACH, por sus siglas en inglés) ha reunido durante estos dos días a miembros gubernamentales e instituciones de diferentes estados miembros de la OMS para buscar soluciones que logren reducir el cinco por ciento de emisiones de gases de efecto invernadero que corrresponden a los sistemas sanitarios.

Según ha remarcado la directora del departamento de cambio climático y salud de la OMS, María Neira, ATACH "ha proporcionado una mejor idea sobre lo que será el siguiente paso a seguir". "Seguiremos apoyando a los países. Durante los dos últimos días hemos oído que muchos países exigen financiación. Necesitamos dinero para evaluar la vulnerabilidad, para desarrollar indicadores sobre diferentes aspectos, el sistema de vigilancia que necesitamos para hacer frente a todo eso. Así que, la OMS seguirá proporcionando este tipo de ayuda", ha indicado.

"Estamos avanzando en el seguimiento y la respuesta al objetivo de adaptación que se decidió en Dubai, en la COP, así que nos aseguraremos de que también se facilite la canalización de los fondos y, por supuesto, de que se comparta la velocidad", ha añadido.

Por su parte, la ministra Teresa Ribera ha resaltado la importancia de alianzas como ATACH destinadas "jugar un papel clave en el logro de un sistema sanitario resiliente, bajo en carbono, en todas las realidades nacionales, fortaleciendo la capacidad de cooperación entre los distintos actores". "Esta alianza puede, debe, está jugando ya y tiene un potencial enorme", ha concluido.

"Vemos a ATACH como una herramienta para implementar la declaración firmada por los 150 y quizás pueda, con la ayuda del Secretario de la OMS, evaluar el progreso de los países en la implementación de estas declaraciones. Trabajaremos con ATACH y los países para recaudar más fondos que ayuden en el futuro a las actividades relacionadas con la salud climática, el clima y la salud", ha indicado también la directora de Salud Pública del Ministerio de Sanidad de Emiratos Árabes Unidos, la doctora Nada Al Marzouqi.