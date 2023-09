Expertos piden un cambio en la contratación pública sanitaria con la compra sostenible de innovaciones biomédicas

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Diferentes expertos han coincidido en la necesidad de un cambio en la cultura de la contratación pública sanitaria que avance hacia una compra sostenible, flexible y eficaz de innovaciones biomédicas, que compatibilice la eficacia sanitaria con la sostenibilidad económica.

Así lo han destacado durante la II Jornada presencial 'Creando valor en Salud a través de la Contratación Pública', organizada por MSD en colaboración con Science & Innovation Link Office (SILO), con el fin de fomentar un espacio de diálogo para la reflexión que ayude a los decisores públicos sanitarios a profundizar en las peculiaridades de la contratación pública sanitaria, avanzar en el conocimiento de nuevos mecanismos de compra de medicamentos e identificar áreas de mejora que permitan optimizar los procedimientos actuales.

En este contexto, los expertos también han destacado la importancia de trabajar de la mano de todos los actores implicados -administraciones públicas, industria biofarmacéutica, profesionales sanitarios y academia- para mejorar el sistema sanitario y convertirse así en un país de referencia en Europa en la compra de medicamentos por valor.

"Es necesario un cambio de cultura en la contratación pública sanitaria, hacia una compra sostenible, flexible y eficaz que incorpore la constante del valor y contribuya a mejorar la equidad en el acceso a la innovación biomédica, superando los esquemas tradicionales basados únicamente en el precio", ha declarado la presidenta y directora general de MSD en España, Ana Argelich.

Otro de los aspectos destacados es que la colaboración público-privada es esencial y la contratación pública sanitaria debe entenderse como herramienta de planificación y de política pública capaz de impulsar la innovación y la sostenibilidad económica a largo plazo.

A su vez se ha incidido en que es necesario impulsar fórmulas de cooperación entre los distintos actores que intervienen que permitan incentivar la innovación, compartir los riesgos inherentes a la adquisición de medicamentos innovadores y mejorar la eficacia en la contratación, para así garantizar y optimizar el acceso de los ciudadanos a servicios de calidad.

"La estrella polar de la contratación pública al servicio de la ciudadanía no puede ser el precio o el ahorro presupuestario sino el mejor resultado de la prestación desde el nivel más óptimo de calidad posible. La contratación pública se debe diseñar desde la óptica de la inversión y no del gasto, teniendo en cuenta una perspectiva horizontal y no meramente vertical sobre el alcance de la decisión contractual", ha declarado por su parte el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza y moderador de la mesa debate, José María Gimeno Feliú.

Entre las medidas propuestas para crear valor en salud a través de la Contratación Pública, los expertos han subrayado la necesidad de armonizar el valor clínico y técnico de los medicamentos, y el valor económico que representan para el propio sistema sanitario.

También abogan por integrar figuras clínicas en los procesos de contratación pública y por la incorporación de criterios técnicos de valor, así como por lograr una mayor flexibilidad en los procedimientos competitivos y por simplificar la contratación administrativa en aquellos casos en los que no se dé una concurrencia competitiva.