Expertos lamentan que el sector Salud es "uno de los más rezagados" en transformación digital

Publicado 12/02/2020 11:25:52 CET

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Salud Digital (ASD), Jaime del Barrio, ha lamentado que el sector "es uno de los más rezagados" a la hora de llevar a cabo la transformación digital. "Todo el mundo coincide en que 'las cosas tienen que cambiar', pero muy pocos saben hacia dónde y por dónde empezar, y lo que es más grave, quién ha de liderar ese cambio", ha argumentado durante la V Jornada de la ASD, que se celebra en Madrid.

"Invertir en nuevas tecnologías digitales no equivale a 'transformación digital', entendida como el uso de tecnologías para mejorar radicalmente el rendimiento o el alcance de los productos y servicios implicados en la Salud. La transformación digital requiere de un adecuado alineamiento estratégico, con una visión clara de qué se pretende alcanzar, en este caso su impacto en resultados en Salud", ha añadido el experto.

Según los expertos reunidos en este foro, gran parte del "retraso" que se está produciendo en España en la transformación digital en Salud se debe a que se está dando más importancia a las propias tecnologías que a la verdadera experiencia del receptor final. "Se están cometiendo errores en los procesos operativos, en los modelos de desarrollo y en la experiencia del cliente final. Hay mucho pendiente de resolver para que los avances tecnológicos se plasmen en soluciones que ayuden en los problemas de la vida real de la gente. Destinar más presupuesto para seguir haciendo lo mismo es agravar las ineficiencias actuales, por lo que hemos de pensar y actuar diferente", ha apostillado Del Barrio.

En relación con los procesos operativos, insiste en digitalizar procesos que aún no se sabe si son adecuados o no para responder ante un "inminente presente" con "retos bien distintos" de los que inspiraron en el pasado los actuales sistemas de asistencia sanitaria. Por ello, la ASD propone que habría que digitalizar "solo aquello que haya sido validado como necesario, en armonía con un nuevo esquema estratégico, en respuesta a las actuales y futuras-necesidades insatisfechas de los ciudadanos, y siempre que no exista una alternativa más coste-efectiva por la que apostar".

Respecto a los modelos de desarrollo, y aparte de sostener que "es imposible mantener viable un modelo obsoleto, que se basaba en el volumen, el acceso y la actividad", Jaime del Barrio considera necesario diseñar nuevos 'modelos de desarrollo' que hagan sostenible una sociedad del bienestar; en concreto, propone "apostar por incorporar de forma acelerada todas aquellas herramientas ya disponibles, (Internet de las Cosas, 'wearables', inteligencia artificial o 5G)". "Esto debe dar entrada a nuevos modelos de desarrollo más sostenibles y efectivos, desde una perspectiva de innovación conducida por la utilidad", ha agregado.

En la jornada se ha mostrado la experiencia de Finlandia con un hospital virtual que brinda atención médica especializada a 1,6 millones de personas a través de una plataforma de servicios digitales. Los servicios están habilitados a través de una plataforma personalizada en la nube y han sido diseñados en colaboración con pacientes, profesionales de la salud y organizaciones de pacientes.

El concepto se ha desarrollado en cooperación con los hospitales universitarios finlandeses de Helsinki, Turku, Tampere, Kuopio y Oulu. "Permite atender a más pacientes con la mejor calidad en un mismo periodo de tiempo que con la atención clásica, en base a rediseñar los procesos y fomentar la participación de pacientes y profesionales de la salud", ha indicado la Project Manager del Helsinki University Hospital (HUS), Minna Eloranta, quien considera que "este concepto es exportable a cualquier grupo de pacientes, organización y país". Sin embargo, Del Barrio ha reconocido que "una opción así ésta todavía lejos en España".