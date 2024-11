Expertos galardonados en los Premios MERCO alertan que España "no tiene nuevos investigadores en salud"

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Expertos galardonados en la última edición de los Premios MERCO - Observatorio de Salud han alertado de que España no tiene nuevos investigadores en salud y de la necesidad urgente de que más jóvenes que investiguen; en caso de no tomar medidas "urgentes", han advertido, habrá un retroceso el actual nivel asistencial.

La gala de entrega de la II Edición de los Premios MERCO-OdS ha contado con la presencia de más de 350 invitados del ámbito sanitario y de salud de toda España, entre ellos, la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute.

El jefe y coordinador del Servicio de Pediatría del Hospital Clínico Universitario de Santiago, investigador principal del GENVIP y coordinador de la Unidad de Investigación en Vacunas y Ensayos Clínicos Pediátricos del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago, ganador del galardón al médico más reputado en la especialidad de Pediatría, Federico Martinón Torres, ha asegurado que la investigación clínica está en "peligro" en España.

"Falta la motivación desde la formación pregrado. La demanda profesional y los contratos están orientados exclusivamente a lo asistencial, no existen casi mecanismos que permitan combinar la asistencia y la investigación clínica de forma profesionalizada, y cuando esto es posible, es difícil incentivar, captar y retener a los mejores, cuando además los baremos que se utilizan no tienen en cuanta apenas la investigación, y se limitan a valorar básicamente la antigüedad, que simplemente debería ser un factor de corrección de los méritos", ha explicado el experto.

De la misma manera, ha asegurado que "si no se toman medidas urgentemente, la investigación se desconectará del paciente, y esto supondrá un retroceso importante en el magnífico nivel asistencial en España, porque la excelencia asistencial va ligada a la excelencia investigadora, como así lo refleja el perfil de todos los galardonados en estos premios a los médicos con mejor reputación del país".

Por su parte, el jefe del Servicio de Neurología de la Fundación Jiménez Díaz y de la Clínica Santa Elena, presidente de la Sociedad Española de Neurología (SEN), vicepresidente del Consejo General del Cerebro, galardonado en la especialidad de Neurología, Jesús Porta-Etessam, ha mostrado su confianza en los jóvenes, como una generación esperanzadora para el futuro de la investigación y de la medicina, y ha señalado la necesidad de cambiar el modelo actual e incentivar a los que nos van a suceder.

El jefe del Departamento de Cirugía Ortopédica y Traumatología en la Fundación Jiménez Díaz, en el Universitario Infanta Elena y en el General de Villalba, elegido como el médico más reputado en Traumatología y Cirugía Ortopédica, el doctor Emilio Calvo Crespo, también ha puntualizado que en España hay menor interés por la investigación que en otros países del mismo entorno.

"La financiación pública y privada para investigación en España es menor que la de nuestro entorno. Existe cierta presión asistencial no justificada para que el especialista empiece a rendir y atender pacientes nada más terminar la residencia. Además, la investigación en España no está bien reconocida económicamente (y ello hace que el profesional tenga que destinar su tiempo a otras actividades más rentables atendiendo a pacientes) ni por los propios profesionales sanitarios, pero, sobre todo, no lo está en el Sistema Nacional de Salud", ha añadido.

"Hemos alcanzado una posición tendente a la excelencia en las tres vertientes: asistencial, docente e investigadora, incluso de referencia internacional, y una de mis preocupaciones es que podamos seguir progresando o, al menos, mantenernos para no entrar en declive. En gran medida lo alcanzado ha requerido y requiere un componente de sacrificio personal y dedicación adicional de tiempo y esfuerzo a la labor asistencial, ya que el desempeño de ésta no deja mucho tiempo libre", ha señalado l jefe de Servicio de Cirugía Maxilofacial del Hospital Universitario Ramón y Cajal, del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda y del Hospital Quirónsalud Madrid, mejor médico en la especialidad de Cirugía Oral y Maxilofacial, el doctor Julio Acero Sanz.

Por otro lado, el jefe de servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario 12 de Octubre, Presidente de ONCOSUR, jefe de Grupo de Investigación de Oncología Clínica y Traslacional, del Instituto i+12 y jefe de Unidad Mixta de Cáncer de Pulmón CNIO H.U., ganador al galardón como médico más reputado en la especialidad de Oncología, Luis Paz-Ares, ha apuntado que "es preciso desarrollar una asistencia y una investigación de excelencia, lo que tiene que ir acompañado de una capacidad formativa de primer nivel" que, en su opinión, hay que incorporar desde el Sistema Nacional de Salud, "con el fin de ser atractivos para los jóvenes".

Y, ha añadido, "fomentar la investigación clínica y traslacional como parte de nuestros deberes durante la formación y durante el ejercicio profesional y ser capaces de tener una investigación de vanguardia para formar a los líderes del mañana".

"El cambio generacional es un hecho, con sus aspectos positivos y negativos, como el ímpetu de la juventud y ser nativos digitales, pero debemos de favorecer que tengan más tiempo para la vida extrahospitalaria, fomentar y facilitar el acceso a la investigación, e inculcarles la cultura del esfuerzo, clave de todos los éxitos", ha concluido el jefe del Servicio de Urología y Trasplante de Riñón del Hospital Clínic de Barcelona, especialista en Urología en el Centro Médico Teknon, galardonado como mejor médico en Urología, Antonio Alcaraz.