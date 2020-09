Experto cree que la pandemia ha evidenciado la necesaria participación de los profesionales en las decisiones

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CSIT Unión Profesional, José Ángel Montero, ha señalado, durante la conferencia Proyecto Europeo 'Together Building the future of worker participation in health service sector', que la pandemia del coronavirus ha evidenciado la necesaria participación de los profesionales en la toma de decisiones de los centros sanitarios y sociosanitarios.

Lo objetivos del proyecto consisten en analizar diversos aspectos de la vida laboral y profesional en los países miembros y candidatos de la UE, y para ello se va a elaborar una encuesta 'on line' en la que se monitorizarán aspectos como el conocimiento y la aplicación de las directivas europeas en materia de participación de los trabajadores de los servicios de la salud en sus lugares de trabajo; la validez de los sistemas de información y consulta entre gerentes del sector sanitario y representantes de los trabajadores o sindicatos; y el grado de satisfacción personal y de motivación de los profesionales sanitarios en cuanto a su participación en sus centros.

Además, la encuesta presta especial atención a dos elementos básicos en el trabajo de los profesionales de la sanidad y los servicios sociales: la formación de reciclaje profesional y la prevención de la seguridad y la salud. En este sentido, el experto ha insistido en la importancia que tiene para los profesionales del sector sanitario y socio-sanitario, aumentar su participación en la toma de decisiones de sus centros de trabajo, para lo que será necesario vencer reticencias de algunos gestores públicos en esas relaciones con los profesionales de la sanidad.

Finalmente, ha subrayado la importancia de proporcionar el conocimiento de los instrumentos de esa participación y dotar a sus representantes y a los sindicatos de habilidades y herramientas que les permitan una participación mejor y más activa en la toma de decisiones en los centros de trabajo.