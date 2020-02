Experto confía en que el brote de coronavirus esté controlado a finales de abril en China

GUANGZHOU, 27 Feb. (Xinhua/EP) -

El epidemiólogo y neumólogo chino Zhong Nanshan, jefe del equipo de expertos establecido por las autoridades chinas contra el coronavirus, ha señalado que espera que el brote de Covid-19 esté bajo control a finales de abril en China.

"Con las fuertes medidas tomadas por el Gobierno central y los esfuerzos conjuntos de los médicos de todo el país, confiamos en que la epidemia estará básicamente bajo control a finales de abril", ha comentado Zhong en una conferencia de prensa este jueves celebrada en la provincia de Guangdong, en el sur de China.

Zhong ha hablado acerca de la posibilidad de que algunos pacientes dados de alta del hospital tras recuperarse, den positivo por segunda vez por el coronavirus. "No podemos sacar una conclusión absoluta en este momento y tenemos que seguir de cerca su desarrollo. Pero de acuerdo con las leyes de los microorganismos, aquellos con suficientes anticuerpos no se infectarán de nuevo", ha determinado.

Las últimas investigaciones han concluido que el coronavirus tiene una característica prominente por la cual los pacientes tienen una gran cantidad de moco muy pegajoso en sus pequeñas vías respiratorias, añadiendo que la obstrucción de las vías respiratorias puede conducir a infecciones secundarias. "Estamos trabajando para resolver el problema", ha afirmado.

La tasa de mortalidad entre los pacientes muy enfermos en Wuhan, el epicentro del brote, es cercana al 60 por ciento, según Zhong. Los expertos están buscando soluciones a la hipoxia, y algunos nuevos métodos han demostrado ser eficaces para aliviar las dificultades respiratorias de los pacientes en esta ciudad china, ha apuntado.

Por último, Zhong ha planteado que, pese a que el primer caso del Covid-19 fue descubiero en China, esto no significa que se haya originado en el país asiático. "Aunque fue descubierto por primera vez en China, no significa que sea originario de China. Necesitamos una mayor cooperación internacional. Esta es una enfermedad humana, no una enfermedad nacional", ha apostillado.