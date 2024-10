Experta pide que los pacientes infectados por mpox se sometan a pruebas de detección de otras ITS y viceversa

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del grupo de estudio de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) y especialista del Centro Sanitario Sandoval, Mar Vera García, ha pedido que aquellos pacientes en los que se confirme infección por mpox se sometan a pruebas de detección de otras ITS y que también se realicen pruebas de detección de mpox en aquellos que tienen una ITS.

Así lo ha señalado este lunes durante la ponencia 'Infecciones de transmisión sexual. La sindemia ITS-VIH-Mpox', que forma parte de la III Escuela de Periodistas organizada por SEIMC y la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS). Durante su exposición, Vera ha resaltado la evidencia que existe para poder considerar al brote de mpox de 2022 como una ITS y ha señalado que es importante etiquetarlo como tal para "enfocar las intervenciones de salud pública, sacar nuevas vacunas, pruebas diagnósticas, estrategias terapéuticas y poder promocionar o facilitar programas preventivos específicos y educación sexual para poder reducir las exposiciones".

"El patrón de transmisión relacionado con el contacto sexual descrito en los países afectados, la distribución atípica de las lesiones, con frecuencia en el área anogenital y la elevada tasa de coinfeccion con otras ITS pudo reflejar la transmisión viral a través del contacto cercano durante las relaciones sexuales o incluso la transmisión sexual real por intercambio de fluidos anogenitales", ha explicado.

Vera ha comenzado su intervención realizando un repaso de la historia de la mpox desde que fue identificada por primera vez, en 1958, en los riñones de monos, hasta que en mayo de 2022 el brote originado en África empezó a caracterizarse por una transmisión de humano a humano y la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo declaró emergencia de salud pública de importancia internacional. Asimismo, ha señalado los acontecimientos más recientes con respecto a la enfermedad y la aparición de la nueva subvariante clado 1b, que llevó a una nueva declaración de la mpox como emergencia de salud pública de importancia internacional el pasado mes de agosto.

La experta ha enumerado a su vez algunas de las complicaciones más frecuentes que pueden aparecer con la infección de mpox, como son las lesiones a nivel cutáneo o cicatrices desfigurantes. También es habitual la afectación neurológica y rectal, manifestaciones orofaringeas como el edema periamigdalino o edemas en las amígdalas, la parafimosis, neumonías, miocarditis o la alteración de la agudeza visual, con afectaciones de la retina e incluso pacientes con ceguera.

En cuanto a la situación actual de la mpox en España, Vera ha explicado que es "muy probable" que empiecen a detectarse casos importados causados por el clado 1b en países fuera del continente africano, pero ha insistido en que "de momento no hay que lanzar una alarma sanitaria" y ha pedido que la población general mantenga la tranquilidad.

En este punto, ha hecho especial hincapié en que una de las mejores medidas preventivas ante la mpox es la vacunación, tal y como inciden tanto desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) como desde la División de control VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis del Ministerio de Sanidad.

"Sabemos que las vacunas son eficaces frente al clado 1b del mpox porque hay dos vacunas aprobadas y recomendadas a nivel mundial para prevenir el mpox, que son vacunas de tercera generación contra la viruela, no específicas frente al mpox, pero que sí que han demostrado en los últimos años una protección significativa frente a la viruela del mono", ha explicado al respecto. Además, ha añadido que se cuenta con otro factor de protección, pues "otros pacientes han adquirido inmunidad natural y eso también puede producir efecto rebaño".

Por otra parte, ha recordado las recomendaciones de la OMS y el Ministerio de Sanidad, organismos que insisten en evitar el estigma en torno al mpox, al igual que lleva años previniéndose con el resto de ITS. A este respecto, ha subrayado las aclaraciones que realizan ambas entidades, que resaltan que el riesgo de infección por mpox no se limita a los hombres que tienen sexo con otros hombres porque cualquier persona puede infectarse por contacto íntimo o estrecho durante las relaciones sexuales y, tal y como ambas insisten, la infección no está relacionada con ninguna orientación sexual. En la misma línea, ha señalado la reciente sugerencia de referirse a la mpox como 'viruela M'.