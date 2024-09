Experta llama a invertir en sanidad aunque no dé votos: "A los políticos les interesa más construir un puente"

La asesora en Economía Internacional Blanca Moreno-Dodson pide atajar la corrupción, "el cáncer del desarrollo económico"



SANTANDER, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La asesora en Economía Internacional Blanca Moreno-Dodson ha lamentado que la sanidad está "siempre infravalorada" y en todos los países además, por lo que ha llamado a administraciones y autoridades a invertir más en este ámbito, aunque no dé votos.

"A los políticos les interesa mucho más construir un puente o una carretera que asegurarse que las enfermeras tienen jeringuillas y material médico. Es que no da votos y el sector salud siempre está infravalorado", se ha quejado la que también fuera directora en la ONU y economista Líder en el Banco Mundial.

La experta se ha pronunciado así este miércoles en Santander con motivo de su participación en el Foro Económico de 'El Diario Montañés', con una ponencia en la que ha que ha disertado sobre 'Progreso económico frente a justicia social' y ha ofrecido asimismo las 'Claves para un desarrollo global equilibrado'.

En su intervención, Moreno-Dodson ha repasado las variables de la riqueza, entre ellas el capital humano, punto en el que ha destacado la sanidad y la educación como las "bases" de la sociedad y ha pedido "invertir mucho más", especialmente en el sistema sanitario, para mejorar la calidad y el acceso al mismo, algo a su juicio "esencial" para la formación de capital humano en la sociedad.

La experta ha evidenciado que crisis -como la pandemia del coronavirus- ponen de manifiesto que el servicio sanitario no está "preparado" para afrontar esas situaciones y que, cuando se atienden esas emergencias, entonces no hay recursos "suficientes" para destinar a enfermedades habituales o crónicas.

Por todo ello, también ha defendido como "esencial" la colaboración público-privada, porque "todo no lo puede hacer la Seguridad Social y la sanidad pública", idea de "partenariado" que también ha planteado en el ámbito de la educación.

LA CORRUPCIÓN, EL CÁNCER DEL DESARROLLO

De hecho, la asesora en Economía Internacional ha trasladado ese equilibrio entre los sectores público y privado al ámbito administrativo en general, para que el primero cumpla sus funciones esenciales y acompañe al segundo, a las empresas, que son las que han de generar riqueza.

Ha hecho esta propuesta en un momento de su conferencia en el que estaba reflexionando sobre la corrupción, que "es el cáncer del desarrollo económico" al desviarse recursos a otros ámbitos y generar desigualdad, fenómeno que "a veces" se produce porque el sector público "tiene demasiado que manejar y se ocupa de cosas que no le pertenecen".

La que fuera directora en la Organización de las Naciones Unidas considera "absolutamente esencial" atacar la corrupción porque es algo que, entre otras cosas, "desmotiva" a los ciudadanos a pagar impuestos o genera "pérdida de credibilidad" en los gobiernos.

Según esta práctica, enmarcada en la variable que ha denominado 'calidad de las instituciones' -y que utiliza junto al capital humano y a los recursos naturales para medir la riqueza-, España ocupa el puesto 65 en un raking de 183 estados que valora los menores índices de corrupción y los mayores de transparencia, y en el que la Unión Europea está un poco por encima, en el puesto 60.

En cuanto a la pobreza, ha indicado que nuestro país -que tiene un 20% de población en riesgo- ha dado un "salto enorme" desde la década de los sesenta, al pasar del equivalente entonces a 19.000 euros per cápita anuales a 57.200 en la actualidad.

No obstante, es un promedio, entre "Amancio Ortega y los mileuristas", por lo que ese valor "no dice nada sobre igualdad", ha apuntado la experta, antes de advertir que la desigualdad, a largo plazo, se traduce en un menor crecimiento. En este contexto también ha defendido que el aumento salario mínimo interprofesional (SMI) no genera "ineficiencias" sino una "enorme mejoría" desde el punto de vista de la equidad social.

DEJAR CAER CIERTAS INDUSTRIAS

En cuanto a la fórmula para un crecimiento global, Blanca Moreno-Dodson ha apostado por el equilibrio entre las distintas actividades económicas, dando a la agricultura "la importancia que merece" o "dejar caer ciertas industrias" para -ha dicho- que pueda crecer este sector.

Punto en el que ha considerado que la política industrial "no tiene que ser siempre de subvenciones al estilo China", sino que puede haber "otras formas de incentivar". "La época de la industrialización pura y dura se ha terminado", ha remachado para insistir así en ese crecimiento equilibrado.

ESPAÑA Y CANTABRIA Finalmente, en clave nacional ha admitido que España atraviesa un momento político "difícil" en el sentido de que no todas las regiones "perciben" de la misma manera las decisiones que se adoptan a nivel central y ha abogado por la solidaridad entre territorios.

Y en el ámbito autonómico, ha destacado que Cantabria tiene "muchos activos" que puede potenciar, como el liderazgo del sector servicios y financiero, sus empresas y capital humano, su posición geoestratégica y recursos naturales, o sus infraestructuras, además de la gobernanza.