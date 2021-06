La exministra de Sanidad Ana Pastor reivindica que "España tiene que tener un sistema integrado de salud pública"

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados y exministra de Sanidad, Ana Pastor, ha reclamado la necesidad de que el Sistema Nacional de Salud (SNS) "tenga integrado el sistema de salud, el de asistencia sanitaria y la prevención de enfermedades infecciosas",

"El sistema de vigilancia microbiológica no ha funcionado porque cuando estaba dentro el virus, ya era imposible hacerle frente. En España tenemos un sistema de acceso público y universal del que estamos orgullosos, pero nos falta evolucionar a un ecosistema de salud donde nos preocupe que los ciudadanos no enfermen, donde primen la prevención y detección precoz de las patologías", ha resaltado en la segunda jornada del 'Foro Económico Internacional EXPANSIÓN. Construyendo un mundo sostenible para las nuevas generaciones', organizado en colaboración con el 'think tank' The European House Ambrosetti.

Durante su intervención, la directora general mundial de Operaciones de IAVI, Ana Céspedes, ha reclamado una mayor colaboración público-privada y ha asegurado que "más salud es más ebitda, más recursos y más éxitos". Céspedes ha asegurado asimismo que los países que tienen centros de investigación unidos a su sistema sanitario "o bien han respondido mejor a la pandemia o bien han salido de ella más rápidamente".

En este contexto, ha resaltado la oportunidad que deberían suponer los fondos NextGeneration: "Estamos hablando de 140.000 millones y solamente el 1,5 por ciento de la primera partida (70.000 millones) ha ido a Sanidad".

La jornada también ha contado con la participación de Jeffrey Sachs, profesor Quetelet de Desarrollo Sostenible y de Política y Gestión Sanitaria de la Universidad de Columbia, quien ha señalado que "hay dos clases de sistemas sanitarios que se suelen confundir: la parte de cuidados médicos, es decir, cuando uno se siente enfermo y acude al hospital; y la parte de salud pública, encargada de controlar enfermedades a través de la prevención y la COVID-19 ha demostrado que necesitamos ambos para contener la pandemia".

"Otro punto a tener en cuenta es el liderazgo político y económico. Tenemos el ejemplo de EEUU, donde hemos tenido a Trump, a Bolsonaro en Brasil o a López Obrador en México... Ponemos nuestras vidas en manos de estos políticos, que tienen una responsabilidad que no han cumplido. Los países que han estado bien liderados han tenido muchas menos muertes y han podido contener la enfermedad", ha aseverado.