Euskadi pide a Sanidad que renuncie a imponer las mascarillas y avisa de las "dificultades jurídicas" de la medida

El Gobierno vasco solicita que se sustituya la obligatoriedad por una 'recomendación' sobre su uso en centros sanitarios



VITORIA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco propondrá este próximo miércoles al Ministerio de Sanidad que sustituya la obligatoriedad del uso de mascarillas en centros sanitarios por una "recomendación" sobre su utilización, al entender que su imposición en todo el Estado carece de justificación epidemiológica y plantea "dificultades jurídicas", según ha afirmado la consejera de Salud, Gotzone Sagardui.

Sagardui, que ha reiterado sus críticas a la gestión del Ejecutivo central a la hora de plantear medidas de respuesta a la actual situación epidemiológica por infecciones respiratorias, ha mostrado su intención de asistir con una actitud "colaborativa" a la nueva reunión que mantendrán este próximo miércoles el Ministerio y los responsables autonómicos de Sanidad para tratar de acordar una posición conjunta en torno a este tema.

La consejera de Salud, que ha comparecido ante los medios de comunicación tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, ha recordado los motivos que este pasado lunes, en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, le llevaron a desmarcarse, junto a otras comunidades autónomas, de las propuestas del Ministerio para establecer el uso 'universal' de las mascarillas en centros de salud de todo el Estado y para poner en marcha un sistema de 'autobajas' para reducir la carga de trabajo de los sanitarios.

Además, ha anunciado que ante el nuevo encuentro que celebrarán este próximo miércoles el Ministerio y los gobiernos autonómicos, trasladará a Sanidad una propuesta para la eliminación de la "obligatoriedad" del uso de las mascarillas en los centros sanitarios para todas las comunidades.

DIFERENCIAS ENTRE TERRITORIOS

La propuesta de Sagardui consistirá en sustituir dicha obligación por una 'recomendación', dejando en manos de las comunidades autónomas --en función de su situación epidemiológica-- la capacidad de determinar la obligatoriedad o no de la medida. La consejera ha argumentado que la situación epidemiológica "es distinta" en unos y otros territorios, y que también lo es la situación de los sistemas de salud.

De esta forma, y en referencia a las tres autonomías que han decretado por propia decisión el uso obligatorio de mascarillas en centros sanitarios, ha recordado que mientras que la última semana de diciembre la incidencia de la gripe en Cataluña era de 850 casos por cada 100.000 habitantes; en Valencia de 900; y en Murcia, de 1.200; en Euskadi era de 550.

La responsable autonómica de Salud también se ha referido a la posibilidad de que, en el caso de que este próximo miércoles siga sin alcanzarse un acuerdo en este punto, el Ministerio de Sanidad pueda imponer la obligatoriedad del uso de la mascarilla en los centros sanitarios de todo el Estado.

Sagardui, que ha recordado que en la actualidad no hay decretado un estado de emergencia sanitaria, ha advertido de las "dificultades jurídicas" que plantea el establecimiento de una medida de este tipo, por lo que ha explicado que los servicios jurídicos del Gobierno Vasco ya están analizando "los escenarios que pueden resultar de la imposición de una obligatoriedad" de ese tipo.

"AMBIGÜEDAD"

"Conscientes de las dificultades jurídicas de la imposición de la obligatoriedad, el texto de acuerdo que presenta el Ministerio no habla de uso obligatorio de la mascarilla, sino de uso universal. Eso es un término ambiguo y que supone inseguridad jurídica", ha advertido.

"La obligatoriedad, que en todo momento tiene que ser excepcional, debe venir acompañada de una justificación tanto epidemiológica como jurídica", ha afirmado. En este sentido, ha afirmado que una propuesta de este tipo "tenía que haber pasado previamente por los órganos técnicos que ya están establecidos en el Sistema Nacional de Salud, como la ponencia de alertas y la Comisión de Salud Pública".

La consejera también ha cuestionado la eficacia de imponer el uso de la mascarilla en centros sanitarios, dado que en la situación epidemiológica actual esto "no impediría" la expansión de los contagios en otros ámbitos.

Sagardui ha censurado que por parte del Ministerio "no se aportó ningún informe que avalara la imposición de la obligatoriedad del uso de las mascarillas en los centros sanitarios". "No hay declarado un estado de emergencia por salud. Es una medida que, además, tiene unas implicaciones jurídicas que entendimos, la mayor parte de las comunidades autónomas, que en estos momentos, desde el punto de vista asistencial, no tendría eficacia en la prevención del contagio", ha añadido.

En todo caso, ha recordado que su departamento lleva varios meses recomendado el uso de la mascarilla, así como la vacunación y otras medidas preventivas, cuando existan síntomas respiratorios, en espacios con una elevada concentración de personas, y para enfermos vulnerables.

PLANES DE CONTINGENCIA Y BAJAS

A su vez, pedirá al Ministerio que retire de su propuesta la referencia a la necesidad de aplicar planes de contingencia ante el actual incremento de infecciones por gripe y covid, dado que Euskadi "ya tiene y actualiza anualmente" estos instrumentos. En este sentido, ha destacado que la aplicación de estos mecanismos está permitiendo mantener la actividad asistencial ordinaria en Osakidetza.

La consejera de Salud solicitará, asimismo, que el Ministerio elimine de su planteamiento la referencia a las bajas automáticas, por entender que este asunto "supera el ámbito del Consejo Interterritorial".

Al margen de cuestionar el "fondo" de las medidas planteadas por el Ministerio, Sagardui se ha mostrado muy crítica con las "formas" de la ministra, Mónica García, para abordar todos estos asuntos. En este sentido, ha denunciado que el Consejo Interterritorial de este pasado lunes se convocó con un orden del día "que no venía acompañado de documentación ni propuesta alguna".

La consejera ha explicado que los dirigentes autonómicos fueron conociendo la propuesta del Ministerio "a través de los medios de comunicación". "No ha habido, entre tanto, ninguna relación directa con las comunidades, con los responsables de los departamentos de salud", ha lamentado.

Además, ha criticado que el Ministerio haya empleado el término "colapso" para "describir la situación de los centros sanitarios de todo el Estado y justificar así sus propuestas", algo que --según ha afirmado-- "no corresponde a la realidad".

Asimismo, ha señalado que en el documento que les presentó la ministra se incluyen medidas "que las comunidades autónomas ya llevamos aplicando, no solamente este año ante la epidemia estacional de la gripe, sino durante años de pandemia y prepandemia".

"Se hace se hace mención a la necesidad de planes de contingencia para poder afrontar esta epidemia estacional; cuando las comunidades autónomas, y en este caso Euskadi, dispone de planes de contingencia ante la gripe que se revisan anualmente, en función de la situación epidemiológica al inicio de la campaña de la gripe", ha añadido.

En la misma línea, ha destacado que Euskadi "lleva años aplicando estos planes de contingencia y sistemas de prevención de la salud de nuestros profesionales".

"A modo de conclusión, diría que creemos que las cosas no se hacen así", ha manifestado Sagardui, que en todo caso ha reafirmado su voluntad "colaborativa" y su intención de "buscar soluciones".