Euskadi duplica y registra el récord de contagios con 11.712 positivos

Afirma que, hoy por hoy, no hay indicadores que apunten a "un cambio de tendencia en los próximos días"

BILBAO, 30 (EUROPA PRESS)

Los nuevos contagios se han disparado en Euskadi hasta los 11.712 en Euskadi, lo que supone un nuevo récord, ya que casi se duplican las últimas cifras dadas a conocer el lunes (6.568 positivos). La positividad se sitúa en el 35,1% de las pruebas y la tasa de incidencia acumulada en 14 días por 100.000 habitantes se eleva a 2.976,39, según datos aportados por la consejera de Salud del Gobierno vasco, Gotzone Sagardui.

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Sagardui ha ofrecido los nuevos datos de contagio que, según ha apuntado, "evidencian la realidad de la transmisión comunitaria" de la pandemia, la "gran contagiosidad" de la variante Ómicron, y la importancia de la vacunación porque, "si no, el impacto en el sistema sería terrible".

La consejera ha señalado que la variante Ómicron "es la que mayoritariamente está presente en la secuenciación que se hace" en Euskadi y previsiblemente "en pocos días se podrá decir que es predominante".

Gotzone Sagardui ha precisado que este miércoles se hicieron en Euskadi 33.388 pruebas diagnósticas, una cifra que ha comparado con las de otras olas anteriores, cuando se hacía un récord de alrededor de 18.000 pruebas. "Estamos haciendo un esfuerzo terrible para diagnosticar y tratar de que esas personas se puedan aislar lo antes posible y frenar esa contagiosidad tan extendida", ha apuntado.

En total, se detectaron 11.712 nuevos positivos, lo que sitúa la positividad en el 35,1% de las pruebas, y supone casi duplicar las cifras dadas conocer el lunes (6.568). Con estos datos, la tasa de incidencia acumulada en 14 días por 100.000 habitantes se eleva a 2.976,39. "De ayer a hoy se ha incrementado 429 puntos", ha añadido. El índice de reproductividad está en 1,61 y el objetivo, según ha recordado Sagardui, era que estuviera por debajo de 1.

Además, ha señalado que la variante Ómicron tiene mayoritariamente una sintomatología leve, pero sigue habiendo necesidad de atender a casos que tienen una "mayor afectación" y, en la actualidad, hay 455 camas del sistema de Osakidetza ocupadas por personas contagiadas con Covid, 25 más que ayer. En las UCI, según ha apuntado, también se constata el incremento y hay 122 camas ocupadadas por positivos.

La consejera de Salud ha indicado que el sistema tiene "unos datos tensionados" porque la afectación de la Covid "es muy amplia" y también se constata en la primaria, dado el incremento de los casos. "Aun teniendo como tenemos un sistema de Salud público sólido, con unos grandísimos profesionales, el tensionamiento es fruto de la evidencia, que son el número de contagios que hay a día de hoy", ha añadido.

NO CAMBIO DE TENDENCIA

La consejera ha señalado que, hoy por hoy, no hay indicadores que "inviten a pensar en un cambio de tendencia" en los próximos días. "Ojalá me equivoque, no me importaría nada", ha añadido.

En relación a las tesis que apuntan a que, en los lugares que se ha dado una subida vertical de los contagios por la variante Ómicron, se ha producido después una bajada vértical, Gotzone Sagardui ha afirmado que las evidencias con las que cuenta, por el momento, "no señalan esa posibilidad". "Vuelvo a insistir, ojalá esté equivocada, pero hoy por hoy no tenemos indicios de que eso se vaya a dar", ha apuntado.

También ha asegurado que siguen lo que ha ocurrido en otros países y, aunque ha indicado que "ojalá se cumplan esas previsiones", prefiere hablar "del día a día y de la evidencia". En este sentido, ha hecho un nuevo llamamiento a la prudencia y a colaborar con todas las medidas que se conocen que "pueden ser efectivas" si se cumplen para intentar "ralentizar y parar la extensión del virus".

Sobre la situación de la atención primaria, ha asegurado que está "tensionada y se puede entender" por los números de contagios, lo que eleva las atenciones necesarias y se están centrando en las personas más vulnerables.

Ante los mensajes que reclaman contratar más personal, Gotzone Sagardui ha indicado que Osakidetza "nunca ha tenido ninguna limitación" a la hora de contratar personal "el necesario y el adecuado". "Hemos contratado personal y seguimos contratando personal", ha afirmado, para añadir que "no hay una escasez de recursos humanos porque haya una limitación de recursos económicos" porque "lo primero es la Salud". En este sentido, ha asegurado que hay determinados grupos de profesionales, que tienen un perfil determinado y hay "escasez" para contar con ellos.

En relación a las nuevas restricciones y la situación de la hostelería, uno de los más afectados por las medidas, ha querido lanzar un mensaje a toda la sociedad, y ha indicado que "no están buscando castigar o restringir", sino "cuidar de la salud de todos". Además, ha apuntado que el Gobierno vasco "sigue al lado" de los afectados por las medidas y "ayudándoles".

CUARENTENAS

En relación a la reducción de la cuarentena a siete días para los casos asintomáticos, ha señalado que hay "evidencias conocidas" para tomar esa decisión y "las evidencias se van incrementando día a día en función del tiempo que pasa desde la aparición de una nueva variante".

Sagardui ha manifestado "con total rotundidad" que en Euskadi las decisiones en ese sentido se han tomado siempre "siguiendo los criterios científicos y el consejo que se ha dado por parte de los profesionales de Salud".

La consejera de Salud ha indicado que la variante Ómicron sí parece mostrar "un periodo de incubación y de contagiosidad menor" que variantes anteriores.

Cuestionada por si se plantean una segunda prueba diagnóstica para confirmar el negativo una vez pasados esos siete días de cuarentena, Sagardui ha señalado que no es eso lo que se estableció en la Comisión de Salud Pública, y ha recordado que antes tampoco había una segunda prueba tras los díez días.

PRESENCIALIDAD EN LAS AULAS

Por otra parte, sobre la reunión de la próxima semana de la Interritorial

de Educación sobre la vuelta presencial a las aulas, Sagardui ha destacado la importancia de la presencialidad con unas medidas específicas preventivas en las aulas y "así se ha ido haciendo".

Sagardui ha señalado que la próxima semana, junto con el Departamento de Educación, van a evaluar cuáles deben ser las condiciones de vuelta a clase tras las vacaciones. "La apuesta sigue siendo la misma, una apuesta por la presencialidad, pero garantizando el máximo de la seguridad que podamos", ha añadido.

Ante la aparición de datos al alza en las residencias, ha asegurado que los centros residenciales también han vivido el "reflejo" de la situación a nivel social de la evolución de la pandemia, y se está en un momento de "transmisión comunitaria en todos los ámbitos de la sociedad".

Según ha añadido, las residencias, que "forman parte de la sociedad", tienen su "afectación", pero se mantienen todas las medidas preventivas posibles para "tratar que sea la menor posible".

A su juicio, Euskadi está haciendo un "muy buen trabajo" en este ámbito, y se mantienen "unos niveles de seguridad muy altos", con lo que cree que la afectación a ese grupo de personas habiendo concluido la administración de la tercera dosis, es "un buen resultado".