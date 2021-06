Un estudio optimizará el tratamiento postquirúrgico del cáncer de colon mediante biopsia líquida

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Centros de investigación de Italia y España han puesto en marcha el estudio 'Pegasus', cuyo objetivo es demostrar que, gracias a la herramienta de guía de la biopsia líquida, es posible hacer más precisos los tratamientos postquirúrgicos de los pacientes con cáncer de colon.

El Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA, del Hospital Clínico de València, y el Vall d'Hebron Instituto de Oncología (VHIO), que forma parte del Campus Vall d'Hebron y el Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM), ambos de Barcelona, son los tres centros españoles que toman parte en este proyecto.

Su promotor es la del Istituto FIRC di Oncologia Moleculare (IFOM) de Milán (Italia), Silvia Marsoni y recibe el apoyo la Fundación AIRC dentro del programa '5x1000', que es coordinado por el profesor de la Universidad de Turín y el Instituto de Candiolo FPO-IRCCS, Alberto Bardelli.

La cirugía es el primer tratamiento en ocho de cada diez pacientes de cáncer de colon. Sin embargo, en algunos no es suficiente, ya que pueden existir micrometástasis, que son imposibles de detectar con los exámenes radiológicos que se realizan tanto antes NOTA DE PRENSA como después de la cirugía.

Estas micrometástasis podrían crecer y provocar una recidiva del tumor en dos o tres años. Debido a esto, la mayoría de los pacientes son tratados con quimioterapia adyuvante como precaución.

"Más de la mitad de estos pacientes no la necesitarían, por lo que es evidente la necesidad de una prueba diagnóstica que nos ayude a revelar si hay presencia de estas micrometástasis. De esta forma, se restringiría el uso de la terapia adyuvante solo a aquellos pacientes que realmente la necesitan. 'Pegasus' es un excelente ejemplo de cómo la investigación puede conducir a lo mejor para cada paciente", ha explicado el director de VHIO y jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Vall d'Hebron, Josep Tabernero, que será el investigador principal de la parte clínica en España del estudio PEGASUS.

Para lograr superar este reto de detectar las micrometástasis tras la cirugía en cáncer de colon se ha planteado la posibilidad de emplear la biopsia líquida. A través de una simple muestra de sangre de los pacientes es posible, gracias a esta herramienta, analizar el ADN tumoral circulante en la sangre y así identificar la presencia de estas micrometástasis y definir la terapia posterior más adecuada en cada caso.

"Actualmente no sabemos con precisión qué pacientes necesitan quimioterapia, porque su tumor está destinado a recaer, y cuáles no, porque su tumor está ya completamente curado gracias a la intervención del cirujano. La búsqueda de ADN tumoral dentro de la propia sangre del paciente podrá decirnos si ese paciente tiene un mayor riesgo de recaída y necesita, por lo tanto, un tratamiento más intensivo en comparación con otro que no presente este ADN", ha detallado la responsable de la Unidad de Cáncer Gastrointestinal del Servicio de Oncología Médica del Hospital del Mar, Clara Montagut, que será la investigadora principal de la parte traslacional del proyecto 'Alfa Omega' relacionado con el estudio 'Pegasus'.

Asimismo, el responsable médico del estudio PEGASUS en INCLIVA, donde es director científico, Andrés Cervantes, y que será el investigador principal de otro proyecto relacionado, el 'TUMICC', ha subrayado la importancia de esta personalización en las terapias adyuvantes de los pacientes con cáncer de colon.

"Se trata de un estudio muy interesante para tratar de reducir los tratamientos innecesarios para reducir el riesgo de recaída en esta enfermedad. Además, en los pacientes que participarán en PEGASUS se realizará un seguimiento de la presencia de ADN tumoral en la sangre durante todo el curso clínico-terapéutico, justo para permitir personalizar la elección terapéutica también durante la estrategia de tratamiento", ha recalcado.

En total participarán en el estudio 'Pegasus' 140 pacientes de cáncer de colon que hayan sido intervenidos quirúrgicamente. Se realiza gracias a la colaboración con la empresa Guardant Health, VHIO y la fundación GISCAD. "Con este estudio queremos aportar información importante que ayude a seguir avanzando en la medicina de precisión. Así, esperamos poder ayudar a identificar qué pacientes necesitan ser tratados y hacerlo siempre de la forma más adecuada. Esto ayudará a mejorar la calidad de vida de los pacientes que no se verán expuestos a los efectos de la administración de la quimioterapia adyuvante de forma innecesaria", ha informado la responsable médico del estudio en VHIO, Elena Élez.

DOS SUBPROYECTOS TRASLACIONALES PARA HACERLO MÁS COMPLETO

Además, asociado a este estudio hay dos subproyectos traslacionales: el proyecto 'Alfa Omega', cuya investigadora principal es la doctora Clara Montagut, del IMIM, y el 'Tumicc', que también está financiado con una beca de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y cuyos investigadores principales serán los doctores Andrés Cervantes, Héctor G.Palmer y Clara Montagut.

El proyecto 'Alfa Omega' es un proyecto traslacional para la obtención de muestras biológicas antes y durante el tratamiento oncológico dentro del ensayo clínico. Asimismo, consta de una cohorte retrospectiva dentro del mismo proyecto, que se utilizará para recopilar información fenotípica y muestras tumorales para la validación y estudios correlativos de biomarcadores.

Por su parte, el proyecto 'Tumicc' tiene como objetivo comprender qué mecanismos son utilizados por las células tumorales para hacerse resistentes a la terapia e identificar la resistencia primaria del paciente antes de iniciar el tratamiento. Para ello se recogerán muestras tumorales de los pacientes durante su cirugía para la generación de PDX y organoides. También constará de una cohorte retrospectiva para la caracterización molecular del tumor.