Un estudio avala una prueba para detectar alteraciones cerebrales en pacientes con migraña crónica

BARCELONA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Hospital Germans Trias i Pujol han avalado en un estudio el uso de una prueba ecográfica para detectar alteraciones cerebrales en pacientes con migraña crónica, informa el centro hospitalario en un comunicado este lunes.

Se trata de la ecografía transcraneal, una técnica "no invasiva, inocua y fácil de realizar" con la que pueden detectar cambios estructurales en la sustancia gris periacueductal de estos pacientes, según el trabajo publicado en 'The Journal of Headache'.

Han incluido en el estudio a más de un centenar de personas a las que les han practicadido esta ecografía, más de la mitad de las cuales tenían migraña crónica y episódica.

Del total, y en comparación con los individuos sanos y con migraña episódica, los pacientes que padecían migraña de forma crónica presentaban diferencias ecográficas de la sustancia gris periacueductal.

Así, los autores han valorado que la extensión y la generalización de la ecografía transcraneal puede "convertirse en un biomarcador de cronificación de la migraña".

Ven necesario disponer de nuevas herramientas para "reducir el retraso en el diagnóstico de la migraña, para facilitar el inicio del tratamiento en fases más incipientes y detectar predictores de respuesta a los tratamientos".