Un estudio advierte de la "inaceptablemente alta" prevalencia de la sífilis entre hombres homosexuales

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio ha advertido de la "inaceptablemente alta" prevalencia mundial de la sífilis entre los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y ha subrayado la necesidad de avanzar en el progreso hacia la eliminación de la sífilis como amenaza para la salud pública para 2030.

El estudio, dirigido por la London School of Hygiene and Tropical Medicine de Londres (Reino Unido) y publicado en la revista 'The Lancet Global Health', presenta la primera estimación de la prevalencia mundial de la sífilis entre los hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres.

Los resultados de esta revisión global muestran que los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres tienen una alta carga de infección por sífilis, con una variación significativa entre países y regiones.

La prevalencia global conjunta de la sífilis entre los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres fue del 7,5 por ciento durante 2000-2020, en comparación con la estimación más reciente de la sífilis entre los hombres de la población general en 2016, el 0,5 por ciento.

La proporción de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres con sífilis fue más alta en entornos en los que la prevalencia del VIH era superior al 5 por ciento y en países de ingresos bajos y medios. El subanálisis mostró que las estimaciones de prevalencia agrupadas fueron mayores entre 2015-2020 en comparación con los 5 años anteriores en la mitad de las regiones mundiales evaluadas y varios países están informando de un aumento elevado y sostenido de la infección por sífilis entre los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres.

A nivel mundial, se estima que habrá 7 millones de nuevas infecciones por sífilis en 2020. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido objetivos ambiciosos para reducir la incidencia de la sífilis en un 90 por ciento para 2030, pero la respuesta mundial ha sido lenta.

"Si bien se han producido modestas reducciones en la sífilis congénita como resultado de la ampliación de las intervenciones en la atención prenatal, como el cribado y el tratamiento de la sífilis para las mujeres embarazadas, hay una necesidad urgente de impulsar el impulso y servir mejor a otras poblaciones prioritarias afectadas desproporcionadamente por la enfermedad", destaca la OMS en un comunicado.

La sífilis, una infección de transmisión sexual (ITS), está causada por la bacteria 'Treponema pallidum'. Es prevenible y curable, con intervenciones rentables y, en ciertos contextos, barataa. Se puede detectar a través de pruebas rápidas de sangre que producen resultados en menos de 20 minutos. También hay productos que analizan la sífilis y el VIH utilizando una única plataforma.

El tratamiento con penicilina benzatina inyectable es sencillo de administrar y barato. Un reto importante es que las poblaciones con mayor riesgo de sífilis, especialmente en los países de ingresos bajos y medianos, a menudo no pueden acceder a los servicios debido a las barreras estructurales, como la criminalización, las barreras políticas y legales, la discriminación y la violencia. Tal y como recomienda la OMS, los gobiernos deberían abordar estas barreras estructurales con carácter prioritario.

"Este primer examen de la prevalencia mundial de la sífilis entre los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres pone de manifiesto la urgente necesidad de mejorar el acceso a los servicios de pruebas, tratamiento y prevención de la sífilis. Las partes interesadas deben abordar las barreras estructurales, como la discriminación y la violencia; mejorar la educación sexual, y ampliar el acceso y la prestación de pruebas de sífilis y el tratamiento inmediato para todas las poblaciones con mayor riesgo de infección", ha comentado la directora del Departamento de Programas Mundiales de VIH, Hepatitis e ITS de la OMS, Meg Doherty.