Los estudiantes de Medicina insisten en pedir no incorporarse para tareas no asistenciales

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM) ha reclamado que los estudiantes que se incorporen a la actividad laboral como contratados frente al Coid-19 realicen tareas no asistenciales.

"Ante todo, pedimos que se cumpla la Orden Ministerial por la que se regula el contrato de auxilio sanitario médico, de tal modo que en caso de que finalmente se vean obligados a contactar con estudiantes de sexto, estos se incorporen para realizar tareas no asistenciales. Es fundamental que el estudiantado de Medicina, al igual que el resto de profesionales sanitarios, cuente con la adecuada protección tanto para su salud como legal en las tareas que realice", defiende su presidente, Antonio Pujol de Castro.

Desde el CEEM denuncian que algunas residencias de ancianos "han llegado a realizar ofertas de contrato a estudiantes de sexto que incluyen tareas directamente relacionadas con el cuidado del paciente, que no tienen un seguro de responsabilidad y que no tienen una supervisión ni protección adecuada, lo cual constituye un riesgo tanto para el paciente como para el estudiante y su entorno2.

Por otra parte, a nivel formativo, indican en muchas universidades se ha implantado tanto la docencia como la posible evaluación 'on line'. "Gracias a la docencia 'on line', el estudiantado puede continuar con sus estudios y plantear las dudas al profesorado. No obstante, su implantación está siendo muy desigual entre las diferentes facultades e incluso en los diferentes cursos", lamentan.

"En los cursos superiores de Medicina, el profesorado suelen ser médicos que ahora mismo están atendiendo pacientes por la crisis sanitaria, por lo que esta medida no está siendo una realidad para todos los cursos del Grado de Medicina", señalan.

En cuanto a la evaluación, el CEEM solicita que sea adecuada a los contenidos que se hayan podido impartir de forma 'on line', y siempre con el suficiente margen de tiempo entre la convocatoria del examen y la realización de la prueba. Además, solicitan que las universidades tengan en cuenta el acceso y la disponibilidad del estudiantado a los medios necesarios para la evaluación 'on line', haciendo un sondeo para detectar y dotar de apoyo a aquellos casos particulares que lo requieran.

"La situación que estamos viviendo es una novedad para toda la sociedad, la política y el mundo de la educación. Desde el CEEM pensamos firmemente que en estos momentos las universidades deben escuchar la opinión del estudiantado y hacernos partícipes del proceso de toma de decisiones para poder aportar constructivamente. Ahora más que nunca es momento de que nos escuchemos y trabajemos desde el consenso para llegar a las soluciones más favorables para ambas partes", concluye su vicepresidenta de Formación, Eva González.