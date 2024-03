Los estados miembros de la OMS acercan posturas sobre los objetivos del Acuerdo frente a pandemias

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Organización de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, se ha mostrado optimista de cara a la aprobación del Acuerdo sobre prevención, preparación y respuesta frente a pandemias y ha asegurado que "los Estados miembros están muy de acuerdo con los objetivos" del pacto.

"Ahora tienen que concretar cómo alcanzar esos objetivos. Quedan aspectos pendientes, pero aún hay tiempo suficiente para que los países encuentren puntos en común y ultimen un acuerdo sólido a tiempo para el mundo", ha manifestado Tedros durante una rueda de prensa de la OMS este jueves.

Del mismo modo, Tedros espera que se llegue a un pacto en la Asamblea General del mes de mayo. "Es factible un acuerdo en nueve semanas. Nos anima que los Estados miembros se comprometan a cumplir ese plazo. Y nos anima que las comunidades, las organizaciones juveniles, los grupos religiosos, los trabajadores sanitarios, los líderes políticos actuales y pasados y otras personas estén elevando su voz para exigir un acuerdo sólido", ha manifestado el director general de la OMS.

Tedros ha insistido en que "no se puede desaprovechar esta oportunidad generacional", ya que podría ocurrir "la misma agitación social, económica y política que vimos con el Covid-19". "No podemos permitir que se repita el ciclo de pánico y negligencia. No podemos olvidar el trauma de la pandemia y las dolorosas lecciones que nos enseñó a todos", ha indicado.

Por ello, Tedros ha instado a todos los Estados miembros a que "trabajen juntos sobre los principios de solidaridad y equidad, para encontrar un terreno común, un compromiso y un futuro más seguro".

En este sentido, el director de Gestión de Programas de la OMS, Jaouad Mahjour, ha señalado que los Estados miembros "han acordado que la prevención es extremadamente importante para la preparación y respuesta ante una pandemia. Además, consideran que prevenir una pandemia es importante y que hay no esperar a que se produzca para responder".

"También han estado de acuerdo en que elevar el nivel de preparación es extremadamente importante para todos los países, así como reforzar el sistema sanitario. Han coincidido en la importancia de la investigación y el desarrollo y en la necesidad de contar con una cadena de suministro mundial para hacer llegar todas las contramedidas a todos los países que las necesiten", ha explicado Mahjour.

HAMBRUNA INMINENTE EN GAZA

Durante su intervención, Tedros también ha denunciado que Gaza se enfrenta a una hambruna inminente debido a la falta de alimentos. "Sólo se ha permitido la entrada de pocos alimentos. Hasta el 16 por ciento de los niños menores de cinco años del norte de Gaza están ahora desnutridos, frente a menos del 1 por ciento antes de que comenzara el conflicto. Prácticamente todos los hogares se saltan comidas todos los días y los adultos están reduciendo sus comidas para que los niños puedan comer. Los niños están muriendo por los efectos combinados de la desnutrición y las enfermedades, y la falta de agua y saneamiento adecuados", ha afirmado.

En este punto, Tedros ha señalado que "el futuro de toda una generación está en grave peligro", ya que no se pueden distribuir alimentos "con seguridad donde se necesita". "Los recientes esfuerzos por distribuir alimentos por aire y mar son bienvenidos, pero sólo la ampliación de los pasos fronterizos terrestres permitirá realizar entregas a gran escala para evitar la pobreza", ha apuntado.

Según el director general de la OMS, las peticiones de entrega de suministros a menudo son "bloqueadas o rechazadas". "Las carreteras dañadas y los continuos combates, incluso dentro y cerca de los hospitales, hacen que los repartidores sean pocos y lentos", ha añadido.

Por todo ello, una vez más ha pedido a Israel que "abra más pasos fronterizos y acelere la entrada y la entrega de agua, alimentos, suministros médicos y otro tipo de ayuda humanitaria a Gaza y dentro de ella". "Pedimos que la asistencia sanitaria esté protegida y no militarizada. Además de la liberación de los rehenes y un alto el fuego inmediato", ha señalado.