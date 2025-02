España se une a una alianza europea de la OMS para adaptar el sector sanitario al cambio climático

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha anunciado la incorporación de España al European Health Process (EHP) Partnership for Health Sector Climate Action, una iniciativa liderada por Irlanda bajo los auspicios de la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS Euro), que busca acelerar la descarbonización del sector sanitario y su adaptación al cambio climático.

La incorporación de España se suma a la de otros países europeos como Austria, Alemania, Irlanda, Noruega, Reino Unido y Macedonia del Norte, que ya participan activamente en esta alianza estratégica. El anuncio se ha producido durante la reunión de planificación estratégica de la Alianza celebrada en Viena el 13 de febrero, en la que Héctor Tejero, responsable de Salud y Cambio Climático en el Gabinete de la Ministra de Sanidad, ha participado de manera telemática.

La participación de España en esta alianza permitirá compartir experiencias y buenas prácticas con otros países europeos, así como desarrollar estrategias conjuntas para la reducción de emisiones en áreas clave como la movilidad sostenible en el sector sanitario, la eficiencia energética en centros de salud y hospitales, la adaptación del Sistema Nacional de Salud a los impactos del cambio climático o la descarbonización de las cadenas de suministro del sector sanitario.

Según Sanidad, con su unión a la EHP Partnership for Health Sector Climate Action, España refuerza su compromiso con la OMS a nivel europeo en el marco del cambio climático y la salud, tal y como ya hace a nivel global con la Alliance for Transformative Action on Climate and Health (ATACH), cuya primera reunión presencial acogió en abril de 2024. España vuelve a apostar por la cooperación multilateral en salud, un compromiso que hoy es más necesario que nunca.