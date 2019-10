Publicado 10/10/2019 14:51:05 CET

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

España es uno de los tres países de la UE que carece de especialidad médica en Enfermedades Infecciosas, tal y como ha denunciado el médico delegado de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), José María Miro.

El experto se ha pronunciado así con motivo de la reunión anual de delegados de sanidad europeos celebrada en Berlín el pasado mes de septiembre, donde la Sección de Enfermedades Infecciosas de la Unión Europea de Especialistas Médicos (UEMS-ID) ha presentado la 'Declaración de Berlín', un documento sobre perspectivas europeas en política sanitaria y desarrollos de enfermedades infecciosas.

"En España no existe aún la especialidad sanitaria en Enfermedades Infecciosas, lo que supone que nuestro país sea uno tres países europeos en los que aún no se ha creado esta especialidad junto a Bélgica y Chipre, No obstante, el Gobierno se ha mostrado receptivo a la creación de esta especialidad y se espera que la especialidad de Enfermedades Infecciosas sea una realidad en un futuro próximo", ha dicho.

Por su parte, la UEMS-ID ha destacado la necesidad de potenciar la cooperación entre los diferentes países y reforzar la homogeneización de la sanidad en el territorio de la Unión Europea para tratar de hacer frente a los desafíos planteados en esta reunión.

En este sentido, el presidente de la UEMS-ID, Jean Paul Stahl, ha recordado que los desafíos solo pueden resolverse a través de la colaboración transnacional e investigación cooperativa internacional. A su juicio, resulta "esencial" la formación de médicos en enfermedades infecciosas y microbiología es fundamental para garantizar la atención médica de personas que viven en Europa.

En la 'Declaración de Berlín' se recogen también una serie de temas relativos al ámbito de las enfermedades infecciosas en Europa entre los que destacan la resistencia a los antimicrobianos, la aparición de nuevas enfermedades potencialmente mortales, la falta de vacunas eficaces para enfermedades clave en el continente y la experiencia inadecuada en la medicina de migración internacional.

Finalmente, los expertos han asegurado que estos desafíos se pueden resolver mediante la cooperación entre países, si bien han lamentado que, aunque todo el mundo confía en la alta calidad de la profesión médica, "desafortunadamente" Europa todavía tiene una situación "muy heterogénea" a este respecto.