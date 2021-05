España se presenta candidata al Comité Permanente para Europa de la OMS

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha anunciado que España ha formalizado la presentación de su candidatura al Comité Permanente para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), un subcomité del comité regional para Europa, con representantes de varios estados miembros.

España quiere participar de forma activa en la gobernanza de la organización, así como promover el multilateralismo como única respuesta a una crisis sanitaria mundial, como la provocada por la Covid-19. De igual manera, ha anunciado que España apoya la idea de un tratado internacional de pandemias para asegurar una mayor coordinación a nivel político, mejor preparación, análisis de riesgos y alerta temprana; así como una respuesta más eficaz que facilite a los países el acceso a las herramientas y materiales pertinentes para luchar contra las pandemias.

El tratado complementará y mejorará, además, la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI). Darias también ha aprovechado la ocasión para reiterar la posición favorable del Gobierno a liberación voluntaria y temporal de patentes de las vacunas frente a la Covid-19 con el último objetivo de garantizar que no dejar "a nadie atrás".

En este sentido, ha puesto como ejemplo que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el COVID-19 Technology Access Pool (C-TAP) están trabajando en la distribución de un test diagnóstico español mediante licencia abierta.

Por otro lado, Darias ha asegurado que España ejerce un rol de liderazgo en mecanismos como el Access to COVID-19 Tools- Accelerator (ACT-A), el COVAX, el Plan de Vacunación Solidaria o la Iniciativa 'Vaccines For All', para la que ha pedido el apoyo de la asamblea.

La ministra ha mostrado el apoyo 'sin fisuras' de España al liderazgo de la OMS en la respuesta frente a la COVID-19. "La Organización Mundial de la Salud es un socio prioritario. También ha destacado la importancia de la utilidad del proceso de reforma de la institución, que debe girar en torno al fortalecimiento de la organización, el aumento de la transparencia y la rendición de cuentas", ha zanjado Darias.