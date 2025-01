Enfermeros se reúnen con sus asesorías jurídicas para abordar las nuevas demandas de la profesión

MADRID 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los letrados de la Organización Colegial de Enfermería y numerosos presidentes de los Colegios provinciales se han reunido con sus asesorías jurídicas para actualizar los conocimientos en este campo, de forma que se puedan establecer "estrategias colectivas" para abordar las "nuevas demandas" de la profesión ante las administraciones públicas y el Poder Legislativo.

"Las asesorías jurídicas se constituyen como un pilar fundamental en el funcionamiento de las corporaciones enfermeras, por lo que es necesario mantener actualizado su conocimiento de la profesión y de la Organización Colegial. Ese es el espíritu de la jornada que hemos celebrado en la casa de todas las enfermeras. Este espacio de puesta en común y actualización, que nace con vocación de permanencia, busca adecuar la atención jurídica a las necesidades que el día a día nos impone en la defensa de la profesión y de los profesionales", ha explicado el presidente del Consejo General de Enfermería (CGE), Florentino Pérez Raya.

Durante el encuentro, organizado por el Instituto Superior de Formación Sanitaria (ISFOS), se ha debatido sobre los problemas derivados de la aprobación y aplicación de las guías para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica por parte de las enfermeras, en cualquier ámbito de actuación.

Los asistentes han podido profundizar sus conocimientos sobre estas guías y han destacado la necesidad de elaborar protocolos para su aplicación o la posibilidad de su implantación directa, bien sea en los Servicios de Salud de las comunidades autónomas, en el ejercicio privado o en otros ámbitos, como colegios e institutos.

Sobre la prescripción enfermera, han hablado sobre el nuevo proyecto de Ley del Medicamento y Productos Sanitarios, que pretende posicionar a la profesión enfermera con iguales facultades prescriptoras que el resto de las profesiones que ya están reconocidas.

"El valor de las correspondientes guías lo que hacen es plasmar la previsión legal de la facultad que tiene el personal de enfermería para extender las órdenes de dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica y lo que establece es la forma concreta y específica de cómo hacer en determinados supuestos, para determinada sintomatología o procesos sanitarios", ha detallado el presidente de la Sección 8 de la Sala Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, Fernando Ruiz Piñeiro.

AGRESIONES A ENFERMERAS

La jornada también ha puesto sobre la mesa las agresiones a enfermeras y violencia de género, una cuestión que se ha convertido "en uno de los grandes retos a erradicar del día a día actual de la profesión", y es que en 2023 hubo casi 3.000 agresiones contra las enfermeras españolas, un 10 por ciento más que el año anterior, según datos del Observatorio de Agresiones del CGE.

El organismo ha recordado que esta violencia es, en muchas ocasiones, fruto de las deficiencias del sistema sanitario, las largas listas de espera, las demoras en la atención y la falta de 100.000 enfermeras en el país.

"Cuando sufran una agresión, las enfermeras lo que tienen que hacer es denunciar. Porque si no se denuncia, no se pone en valor su profesión y la dignificación de su profesión. Han sido víctimas de un delito, de un delito que se comete no contra ellas personalmente, sino con lo que es la profesión y el servicio público de salud que están desempeñando", ha expuesto la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena.

Asimismo, ha detallado cuál es la respuesta penal que existe ante las agresiones que vienen sufriendo las enfermeras, como el delito de atentado, con independencia de la forma de vinculación con el correspondiente empleador.

CÓDIGOS DEONTOLÓGICOS

El vocal del Tribunal Constitucional César Tolosa ha hablado sobre el valor de los códigos deontológicos de las profesiones sanitarias, defendiendo su importancia como instrumento para aplicar las reglas generales de la ética al trabajo profesional, sobre todo por el valor que "otorga" a la profesión y su eficacia.

Tolosa también ha destacado que estos códigos incorporan los principios éticos y los principios de comportamiento adecuado que deben cumplir los distintos profesionales, de forma que satisfagan los intereses públicos y para proteger a sus pacientes.

Asimismo, ha planteado hasta qué punto estos códigos deontológicos pueden contener alguna norma que impida o restrinja el acceso profesional por parte de los profesionales dentro del ámbito del mercado interior de la Unión Europea, y es que la Comisión Europea emitió un dictamen entendiendo que España no había cumplido adecuadamente una directiva comunitaria, provocando que se haya dictado un Real Decreto en el cual se concede a la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia la facultad para efectuar esa evaluación de la proporcionalidad respecto a las posibles restricciones incorporadas en los códigos deontológicos.

"Esto no ha sido excesivamente bien recibido por las Organizaciones Colegiales (el propio Consejo General de Enfermería ha recurrido el decreto ante el Tribunal Supremo). Estamos a la espera de que el Tribunal Supremo dicte su momento una sentencia definitiva, entendiendo si efectivamente se respeta o no la autonomía colegial que establece el artículo 36 de la Constitución Española", ha manifestado Tolosa.

Por último, se ha organizado una reunión de trabajo de los letrados de la Organización Colegial, que ha tenido como moderador a Francisco Corpas, director de los Servicios Jurídicos del Consejo General de Enfermería, donde se han expuesto cuestiones jurídicas sobre aspectos del ejercicio profesional enfermero y de organización interna; los participantes han mostrado su deseo de celebrar otra jornada de similares características en 2026, para lo que se ha acordado celebrar reuniones periódicas y seguir avanzando en los temas de trabajo propuestos.