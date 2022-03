Los enfermeros recuerdan su "plena capacidad de gestión y liderazgo" para ocupar "cualquier puesto"

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Enfermería ha recordado que las enfermeras están "completamente formadas y capacitadas" para ocupar cualquier puesto de gestión sanitaria, y por supuesto para liderar direcciones generales de la Consejería de Sanidad, y ha lamentado que se haya recurrido el nombramiento de dos compañeras en estos puestos.

A su juicio, es un "error" el recurso, ya que las enfermeras tienen formación y capacitación "suficiente" para dirigir y estar en los puestos de toma de decisión a todos los niveles. Este recurso ha venido por el nombramiento de un enfermero como director general de Política y Planificación Sanitarias y una enfermera como directora general de Cuidados, Humanización y Atención Sociosanitaria de Asturias.

"Es una contradicción que alguien pueda siquiera insinuar que las enfermeras y los enfermeros no estamos capacitados para dirigir una dirección general en una Consejería de Sanidad. La gestión y las políticas sanitarias deben ejercerse profesionalmente, y deben ser cesados quienes no realicen adecuadamente su labor política y gestora, pero no debe ser una condición la titulación académica ya que por la misma razón deberían ser entonces excluidos otras profesiones como abogados, economistas u otros", ha dicho el presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya.

Los cuidados, prosigue, son el ADN y la esencia de la profesión y por ende, una "competencia clara" de las enfermeras, así como la dirección de cuidados en los servicios sociosanitarios y la humanización de la asistencia donde por experiencia, formación y competencias las enfermeras aportan un enorme valor. "Por lo tanto, nos resulta un sinsentido que se pueda poner esto en entredicho y tratar de evitar que los pacientes se beneficien de ello. En pleno año 2022, no tiene ningún sentido plantearse de manera negativa la capacidad gestora de la profesión", ha resaltado.

Asimismo, ha recordado que la profesión de enfermería está regulada en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS). Es, de hecho, en el artículo 7 donde se especifica que "corresponde a las enfermeras la dirección, evaluación y prestación de los cuidados de Enfermería orientados a la promoción, mantenimiento y recuperación de la salud, así como a la prevención de enfermedades y discapacidades".

En este sentido, desde el Consejo General de Enfermería se ha comentado "con rotundidad" que quiere estar al lado de los enfermeros afectados y de su colegio provincial y por tanto se les proporcionará pleno apoyo jurídico e institucional. Así, la institución se personará como parte en el contencioso que se tramita ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias con motivo de esta reclamación.

Además, ha organización ha insistido en que cada vez son más las enfermeras que ocupan puestos de gestión en direcciones generales, así como en gerencias de hospitales, centros de salud e, incluso, liderando consejerías como Patricia Gómez, consejera de Sanidad de Islas Baleares.

"Este recurso es corporativista y peyorativo y no solo va contra la profesión sanitaria más numerosa del Sistema Nacional de Salud, sino también contra las necesidades asistenciales de los pacientes. Es un despropósito que no se nos considere válidos para una dirección general sanitaria cuando una enfermera tiene un grado universitario de cuatros años donde reciben formación en gestión y durante toda su vida profesional desarrolla un enorme conocimiento de las políticas sanitarias", ha zanjado Pérez Raya.