Los enfermeros recomiendan a los pacientes crónicos seguir con sus tratamientos en el domicilio

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Enfermería ha lanzado una infografía y un vídeo animado para que los pacientes cuiden su salud en casa y, en concreto, para destacar la importancia de que continúen con sus tratamientos y sus cuidados.

"En la situación de alerta sanitaria en la que nos encontramos es muy importante que los enfermos crónicos sigan con sus tratamientos y sus cuidados en el domicilio. Y deben estar tranquilos porque, si fuese necesario, recibirán una asistencia sanitaria de calidad", ha dicho el presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya.

En España, el aumento de la esperanza de vida trae consigo un mayor número de dolencias crónicas. Además, el documento 'Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el Sistema Nacional de Salud', publicado por la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad el año pasado, anunciaba que el 34 por ciento de la población presenta al menos un problema crónico, porcentaje que llega al 77% en los mayores de 65 años.

"Desde la Organización Colegial queremos prestar ayuda a estos pacientes y recordarles que, si bien el autocuidado es clave en nuestra vida diaria, en estos días de aislamiento lo es más aún. Resulta crucial que sigan con la medicación pautada. La adherencia al tratamiento, la prevención y tener un estilo saludable de vida son el mejor tratamiento para la cronicidad", ha apostillado Pérez Raya.

Mantener la medicación habitual, hacer ejercicio en casa, si es posible al menos 30 minutos al día, hidratarse bien y mantener una dieta equilibrada, lavarse las manos con regularidad, no salir a la calle si no es imprescindible, no acudir al hospital salvo si es absolutamente necesario, en caso de necesitar medicación llamar a la farmacia antes de salir para confirmar su disponibilidad y contactar con su centro de salud o profesional sanitario en caso de duda, son las recomendaciones generales que se pueden encontrar en la infografía de la Organización Colegial de Enfermería.

"Nos preocupa que, ante esta situación, pacientes con otras dolencias dejen de lado su salud y pongan en riesgo su vida. Es cierto que, dada la situación actual, se les recomienda no acudir al hospital salvo necesidad, pero ellos deben conocer cuál es su estado y preguntar a los sanitarios cómo proceder ante cualquier problema que surja. Y, sobre todo, es importante que sepan que las enfermeras siguen a su disposición para hacer educación para la salud, responder dudas y prestar asistencia en todo lo necesario", ha aseverado el presidente del Consejo General de Enfermería.

Además de las recomendaciones para pacientes crónicos en general, la documentación que ha lanzado la Organización Colegial de Enfermería aporta consejos concretos para pacientes con patologías respiratorias, diabetes, patologías cardiovasculares y pacientes con tratamientos inmunosupresores y biológicos.