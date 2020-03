Enfermeros piden al Gobierno que les permita comprar material de seguridad para los sanitarios

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Organización Colegial de Enfermería de España, Florentino Pérez Raya, tras conocerse que los profesionales sanitarios ascienden a un total de 6.493 personas que representa el 13,6 por ciento de todos los afectados, 2muy por encima de China y de Italia", ha pedido al Gobierno que les permita comprar material de seguridad para que los sanitarios puedan protegerse cuanto antes.

"¿Dónde está todo el material prometido desde hace días por el Ministerio? llevamos días esperando la llegada de aviones con cientos de miles de unidades de este material de seguridad, pero todo este material sigue sin estar a disposición de los hospitales", señala Pérez Raya, quien recuerda que no se está "cuidando a quienes tienen que cuidarnos".

"Los profesionales están desesperados y no vemos soluciones, la Organización Colegial de Enfermería está dispuesta a comprar material de seguridad para los sanitarios, sin embargo, la regulación aprobada por el Gobierno nos lo impide, es una situación desesperante: no nos dejan a nosotros comprar el material y el que ha comprado -el Gobierno- no llega a los hospitales".

"Cada baja por infección es un profesional que no puede salvar más vidas. Es una situación totalmente inadmisible. Exigimos una solución de parte del Ministerio de Sanidad de forma inmediata para que todos los profesionales sanitarios tengan equipos completos de protección de forma urgente y si no, tendremos que tomar medidas más contundentes de todo tipo", añade.

Por otra parte, afirma que es imprescindible conocer el número de profesionales en cuarentena para porder planificar los recursos humanos. Además, "hay profesionales con síntomas leves que no han podido ser retirados de la asistencia y que no tienen confirmado un resultado positivo. El problema es que puede que estas pruebas no sean concluyentes y más adelante sean positivos con las consecuencias que supone para los pacientes, para sus compañeros y para sus familias", afirma.

Florentino Pérez Raya lo deja claro advierte de que "o reaccionamos de inmediato o vamos hacia un escenario en el que no va a haber enfermeras en activo para prestar los cuidados necesarios, especialmente en las áreas más críticas, como urgencias o cuidados intensivos donde hace falta una experiencia y especialización, y donde no puede entrar a trabajar cualquiera".

Para ello, afirma que hay que disponer de un registro en el que conste el número de profesionales infectados y en cuarentena, así como los que están en activo, diferenciando entre aquéllos que prestan asistencia general y los que trabajan en las áreas de urgencias y cuidados críticos fundamentales para salvar la vida a los pacientes más graves.

Además, añade, "es imprescindible que se realicen test rápidos a todos los profesionales sanitarios para saber la situación real y poder gestionarla", y una coordinación nacional de los profesionales sanitarios que necesitan los diferentes servicios de salud Autonómicos.

"Está siendo un caos absoluto la contratación de enfermeras y de estudiantes de enfermería. Es necesario redistribuir los recursos conforme a las necesidades y una mayor coordinación entre las diferentes administraciones", afirma.