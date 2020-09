Los enfermeros piden despolitizar la lucha contra el Covid y creen que las medidas de Madrid "no son efectivas"

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, ha solicitado tanto al Gobierno central como al de la Comunidad de Madrid "despolitizar" la lucha contra el Covid-19, y ha avisado de que las medidas implantadas en la comunidad madrileña "no son efectivas".

"Es vital despolitizar las decisiones y escuchar a los profesionales sanitarios, pues son los que realmente conocen la situación dramática que se está viviendo en los centros sanitarios. Están agotados y claman porque alguien haga algo realmente efectivo para evitar la expansión descontrolada del Covid-19 y dejen de centrarse en la rivalidad política", ha dicho Pérez Raya.

Así, y mientras se apela a la responsabilidad de la población para intentar reducir al máximo la transmisión del virus en la Comunidad de Madrid, y no colapsar el sistema sanitario de la comunidad, el organismo ha apelado a la responsabilidad de los políticos para evitar crear "confusión" entre la población, la cual escucha distintas estrategias entre las distintas administraciones, con mensajes "contradictorios".

"Ya avisamos de que las medidas adoptadas la semana pasada no han iban a ser efectivas, hoy las nuevas medidas de sólo ampliar ocho zonas más, no van a producir un gran cambio en la situación tan preocupante que tenemos ahora mismo en la Comunidad de Madrid. Ir añadiendo zonas y ampliando los tiempos de respuesta nos perjudica a todos, pues ya vemos los centros saturados y a los profesionales sanitarios desbordados. Consideramos que hay que tomar decisiones determinantes y prácticas y no sólo "evitar todo movimiento innecesario", ha señalado Pérez Raya.

Dicho esto, el presidente del Consejo General de Enfermería ha subrayado la importancia de evitar el "colapso" del sistema sanitario por las consecuencias en la población, "no sólo la afectada por el Covid-19 sino por otras patologías que siguen necesitando atención" como, por ejemplo, accidentes de tráfico o laborales, infartos, pacientes crónicos, oncológicos u otras enfermedades respiratorias.

"No nos podemos volver a permitir paralizar el seguimiento de las patologías, pues eso posteriormente puede conllevar más muertes por no haber podido actuar de la manera más adecuada. Entendemos que la situación económica es muy importante, pero no tanto como para poner en juego la vida y la salud de los ciudadanos que deben estar siempre por encima de cualquier otra circunstancia o prioridad", ha apostillado Pérez Raya.

Finalmente, ha avisado de que las repercusiones de esta pandemia hicieron al país caer económicamente y perder las libertades individuales durante más de tres meses, por lo que ha señalado que, "quizás", sea momento de evitar ese tipo de consecuencias a más largo plazo actuando, tomando medidas antes.

"Es mejor frenar la situación ahora implementando medidas que hemos aprendido que son eficaces como el teletrabajo en los puestos en los que sea posible, la teleasistencia o evitar el colapso de las urgencias por motivos no urgentes, concienciar a la población para que se autoconfine a pesar de que no pertenezca a las áreas restringidas evitando las salidas y reuniones innecesarias", ha zanjado.